Boca Juniors se prepara para un duelo clave en el Torneo Clausura 2025 cuando reciba este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera. Una victoria permitirá al equipo de Miguel Russo alcanzar la cima de su grupo y continuar como uno de los protagonistas del certamen.

Para este compromiso, Russo confirmó el siguiente once titular: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. La novedad es que Leandro Paredes portará la cinta de capitán, tras la ausencia por lesión de Edinson Cavani. Boca saldrá a la cancha con la indumentaria titular.

Por su parte, Central Córdoba, dirigido por Omar De Felippe, llega tras caer 2-0 frente a Deportivo Riestra. El equipo santiagueño viene de anotar 10 goles y recibir solo 6 en lo que va del torneo. Para este encuentro, el probable equipo es: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi; Gastón Verón como referencia ofensiva.

El partido promete intensidad en ambos sectores de la cancha. Boca buscará mantener su buen rendimiento ofensivo y defender la localía, mientras que Central Córdoba intentará revertir la caída anterior y sumar puntos clave fuera de casa.

El encuentro será transmitido por ESPN Premium y será una oportunidad para que los hinchas Xeneizes disfruten del regreso de su equipo a la Bombonera en busca de la cima de la zona.