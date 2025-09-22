Un nuevo de inseguridad alertó a los vecinos de 25 de Mayo. Es que personal de la Comisaría 10ª detuvo a un hombre de 25 años acusado de robar en una vivienda. El operativo permitió recuperar varios de los objetos sustraídos, entre ellos un televisor, una amoladora y un taladro.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió el pasado 20 de septiembre, cuando la dueña de casa denunció el robo de varios elementos de su domicilio. De inmediato, la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad inició la investigación para hallarlos.

Publicidad

Ese mismo día, los efectivos hallaron el televisor robado en un descampado cercano a la vivienda del principal sospechoso, identificado como Rodrigo Alejandro Tejada, soltero, de 25 años.

Con orden judicial, personal policial y el ayudante fiscal Germán Cuk allanaron la casa de Tejada. Durante el procedimiento secuestraron otras pertenencias denunciadas como robadas y concretaron su detención.

Publicidad

El acusado quedó a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho.