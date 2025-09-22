Un amplio despliegue de efectivos policiales se implementó con éxito en el Parque de Mayo y sus alrededores con motivo de los festejos por el FestiJoven y el Día del Estudiante. El operativo, diseñado para garantizar la seguridad de los miles de asistentes, se desarrolló dentro de los parámetros de normalidad y tranquilidad previstos por las autoridades.

Respecto a los incidentes registrados, el Comisario Mayor Marcelo Ligorria fue enfático en señalar la ausencia de hechos de violencia. Al ser consultado sobre las situaciones abordadas, su respuesta fue clara: "No, solamente niños extraviados. Lo único que tenemos como cinco niños extraviados que han sido encontrados inmediatamente, pero todo muy tranquilo". Esta circunstancia, común en eventos masivos con gran concurrencia de familias, fue la única novedad en materia de seguridad, resolviéndose de manera expedita por los efectivos desplegados.

Publicidad

El operativo de seguridad se caracterizó por su extensión y organización. Según lo informado previamente por la Secretaría de Seguridad y Orden Público, el dispositivo inició en la mañana con 40 efectivos y se reforzó a partir de las 13.00 hasta totalizar 250 policías. El perímetro del parque fue vallado, con seis ingresos habilitados en Las Heras y Libertador, Las Heras frente al Contegrand, Maradona y 25 de Mayo, Urquiza y 25 de Mayo, San Luis y Urquiza, y Libertador al lado del Lawn Tenis Club. En cada uno de estos accesos se realizaron controles y requisas para hacer cumplir la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas.

La estrategia de seguridad no se limitó al interior del parque. El Comisario Ligorria explicó que "también en la parte de la periferia se ha dispuesto el dispositivo parque Belgrano, orillas del Teatro del Bicentenario, todos los espacios verdes están controlados por personal policial". Este despliegue periférico, sumado a la presencia de un comisario a cargo de las movilidades externas para patrullajes y la activación del COE para contingencias, formó parte de un plan integral que abarcó toda la zona.

Publicidad

La presencia masiva de familias, tal como lo observó Ligorria —"Lo que se ve es mucha familia, mucha familia con niños"—, resultó ser el componente central que aseguró el desarrollo pacífico del evento. El operativo cumplió así con su objetivo principal: generar un entorno seguro que permitiera a los sanjuaninos disfrutar de una celebración sin contratiempos.