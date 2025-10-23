El Coro Preuniversitario de la UNSJ presenta "Armonías en Vuelo" en el Auditorio Juan Victoria

El Coro Preuniversitario de la UNSJ, perteneciente al Centro de Creación Artística Coral, ofrecerá el concierto "Armonías en Vuelo" el próximo miércoles 29 de octubre en el Auditorio Juan Victoria. La presentación dará comienzo a las 21:00 horas y contará con un bono contribución de tres mil pesos.

El espectáculo presentará las voces jóvenes del conjunto coral en un repertorio que busca destacar la fuerza expresiva de la armonía vocal. Bajo la dirección del Centro de Creación Artística Coral, el evento se enmarca en la programación cultural universitaria de la Universidad Nacional de San Juan.

La presentación promueve la difusión del canto coral como manifestación artística y espacio de encuentro comunitario. El concierto está dirigido al público general y representa una oportunidad para apreciar el trabajo de los jóvenes cantantes en una de las salas más importantes de la provincia.