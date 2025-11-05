El descargo del camping donde murió un niño por un arco: "Es un difícil contexto"

La Asociación Civil del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan rompió el silencio tras la tragedia ocurrida en su camping el pasado domingo 2 de noviembre. El hecho causó gran conmoción en Rawson, donde la estructura del arco de fútbol cedió sobre un menor.

La Comisión Directiva emitió un comunicado casi 72 horas después de ocurrido el suceso. En el escrito, la entidad comenzó manifestando que “Lamenta profundamente el hecho ocurrido en las instalaciones de nuestra entidad el pasado domingo 2 de noviembre”.

El suceso ocurrió en el camping, ubicado en calle Dr. Ortega antes de San Miguel. Un chico de 13 años, identificado como Martín Páez, perdió la vida mientras jugaba al fútbol durante un cumpleaños familiar.

Según informaron fuentes judiciales, el adolescente jugaba con otros menores. El fatal accidente ocurrió cuando Martín Páez se colgó del travesaño de un arco para festejar un gol. Este acto, catalogado por las fuentes judiciales como inocente, fue letal: el cuerpo del menor se balanceó, la estructura cedió y cayó sobre su rostro, provocándole lesiones de extrema gravedad.

El menor sufrió una severa lesión en el cráneo. Fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson, pero llegó sin signos vitales, cerca de las 20.

En su comunicado, la Comisión Directiva del Círculo de Oficiales expresó que se trata de un “difícil contexto”. Asimismo, manifestaron su “acompañamiento y respeto a la familia afectada por tan dolorosa circunstancia”.

La entidad informó a los asociados, a los medios de comunicación y a la comunidad en general que “la institución se encuentra a plena disposición de la Justicia” y que colabora activamente en el marco de la investigación judicial correspondiente. Por este motivo, el Círculo de Oficiales indicó que “no resulta posible brindar información ni emitir declaraciones públicas, hasta tanto avance dicho proceso”.