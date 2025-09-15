San Juan se encuentra en un punto de inflexión en su planificación energética, y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) está liderando el camino con un proceso de revisión tarifaria ordinaria, también conocida como quinquenal. Este análisis no se limita a la variación de costos cada seis meses, sino que cada cinco años se convierte en una instancia mucho más abarcativa, que evalúa proyecciones de demanda, necesidades de inversión, calidad del servicio y la incorporación de eficiencias obligatorias para la empresa.

El foco de esta discusión es claro: mirar hacia el futuro. Aunque la red eléctrica de San Juan es robusta y está adaptada al abastecimiento de la demanda actual y la prevista para los próximos años, no posee aún las condiciones necesarias para la adopción masiva de vehículos eléctricos o la incorporación de medidores inteligentes, tecnologías que se vislumbran en el mediano plazo. Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, dijo en radio Amanecer que “lo que hoy parece ciencia ficción, como lo fue el celular hace 10 años, pronto será una realidad”.

La necesidad de esta proyección se evidencia en datos concretos: Argentina ha autorizado la importación de alrededor de 10.000 vehículos eléctricos, una cifra similar a los vehículos que se venden anualmente en San Juan. Cada uno de estos vehículos, con una demanda de entre 8 y 10 kilovatios de potencia, equivale a unos cuatro aires acondicionados juntos, lo que impactará significativamente la demanda energética provincial. La implementación de medidores inteligentes, por ejemplo, que permitirían a la distribuidora conocer al instante cualquier falla en el servicio sin necesidad de que el usuario llame, requeriría una inversión estimada en cerca de 50 millones de dólares solo para la provincia de San Juan.

Las inversiones en la provincia ya están en marcha y son sustanciales. Actualmente, la provincia está realizando una ampliación que duplicará la capacidad de transformación en la Estación Transformadora Nueva San Juan, una obra de 31.5 millones de dólares financiada íntegramente por la provincia, sin aportes de la Nación, y que se espera esté lista en un año y medio, a dos años. Esta es crucial para la conexión de San Juan con el sistema argentino de interconexión. Además, una primera etapa de un plan de inversiones de referencia, que incluye la adquisición de transformadores, y mejoras en estaciones y líneas, ya cuenta con un presupuesto de alrededor de $28.000 millones y está en desarrollo.

Es importante destacar que las inversiones que se discuten no buscan abastecer directamente a las empresas mineras, que tienen la obligación de gestionar su propio suministro. Sin embargo, el crecimiento de la actividad minera traerá consigo el desarrollo de nuevos barrios, comercios, servicios e industrias, y es para esa demanda inducida y el crecimiento vegetativo de la provincia que se requiere una red eléctrica de calidad y robusta.

El EPRE subraya la urgencia de la planificación, dado que las obras eléctricas de envergadura no se realizan de un día para el otro, sino que demandan entre uno y dos años desde la planificación hasta la ejecución. La meta es clara: analizar la situación de forma transparente y participativa, garantizando que las inversiones sean eficientes, cumplan su función y proporcionen a los sanjuaninos la mejor calidad de servicio posible. La empresa Naturgy, si bien es el primer proceso quinquenal bajo su actual denominación, mantiene las mismas obligaciones, el contrato de concesiones y el mismo equipo profesional que su predecesora, Energía San Juan.

En definitiva, las reuniones convocadas por el EPRE son un llamado a la acción para asegurar que San Juan esté preparada para los desafíos y oportunidades energéticas del futuro, con una red eléctrica moderna que acompañe el desarrollo tecnológico y la expansión económica de la provincia.