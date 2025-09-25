El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió este miércoles a la situación del gobierno de Javier Milei y expresó su desacuerdo con el rescate financiero anunciado por el Tesoro de los Estados Unidos, al que calificó de “muy costoso” para la sociedad argentina.

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, Guzmán señaló que la ayuda externa se solicitó ante la amenaza de una devaluación y advirtió que “al Gobierno se le terminó de desmoronar el programa económico y político que llevaba adelante”. Según el ex funcionario, la falta de transparencia en el acuerdo genera un riesgo, ya que deja a Argentina “rehén de lo que el gobierno de Estados Unidos plantee como objetivo en cuanto a su relación con nuestro país”.

Guzmán explicó que este salvataje no solucionará los problemas de la economía real: “No se vive mejor en el país con estas políticas económicas; no se gastará en escuelas ni en hospitales. Solo brinda un poco de calma en el corto plazo para el dólar y el riesgo país”. Además, atribuyó la necesidad del préstamo a la “bicicleta financiera” sostenida durante un año y medio, que favoreció la especulación y no generó condiciones para el crecimiento económico.

El ex ministro remarcó que el modelo económico actual está agotado y que la asistencia externa será costosa, mientras que sus beneficios para la población serán limitados, dejando en evidencia que la gestión enfrenta serios desafíos estructurales.