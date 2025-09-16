El Gobierno nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, anunció la eliminación de un artículo denominado "oculto" en la resolución 2400/2023, una norma emitida en los últimos días de la gestión de Alberto Fernández que permitía a las empresas de medicina prepaga retener los excedentes de los aportes realizados por sus afiliados.

Esta medida, impulsada por la administración de Javier Milei, busca que los afiliados puedan disponer de esos montos excedentes, que hasta ahora quedaban en manos de las prepagas. Según explicó Adorni, "ese artículo fue un favor que le hizo la gestión anterior a las prepagas a cambio de congelar la cuota en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral".

El portavoz presidencial agregó que "ahora los excedentes serán de los trabajadores y no más de las prepagas. Sólo querían rédito electoral incluso cuando eso representaba un perjuicio para la gente".

La resolución cuestionada modificaba el decreto 576 de 1993, que regula el sistema de Obras Sociales y del Sistema Nacional del Seguro de Salud. El Gobierno ejemplificó que, bajo esa modalidad, si un afiliado aportaba y contribuía con $100 y su plan costaba $80, la diferencia debería computarse a favor del afiliado, pero en cambio era retenida por la empresa.

Durante los últimos dos años, se estimó que los excedentes retenidos de aportes alcanzaron a 1,8 millones de personas, lo que representaría un monto aproximado de $180.000 millones.

Además de eliminar el artículo "oculto", el Gobierno implementará un cambio adicional: las prepagas deberán especificar en las facturas el monto que cada persona recibe en concepto de subsidios automáticos. Esta medida pretende que los afiliados vean reflejada una posible reducción en el valor de las cuotas.

En 2023, cuando se introdujo la modificación por parte del gobierno de Alberto Fernández, afiliados en relación de dependencia ya habían comenzado a reclamar por los aportes excedentes que quedaban sin uso y que terminaban en manos de las mismas empresas de medicina prepaga.