El Gobierno nacional oficializó una nueva postergación parcial en la actualización de los impuestos que gravan a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, lo que incide directamente en el precio final de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. La decisión quedó establecida en el Decreto 840/2025, publicado en el Boletín Oficial, y vuelve a modificar el cronograma de incrementos previstos en la normativa vigente.

Los tributos, regulados por la Ley N° 23.966, se actualizan cada trimestre de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. Estas correcciones, administradas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se programan para enero, abril, julio y octubre, y entran en vigencia el primer día del segundo mes posterior a cada ajuste.

Sin embargo, desde 2018 el Poder Ejecutivo ha aplicado sucesivas postergaciones con el objetivo de evitar saltos bruscos en los precios y atenuar el impacto sobre la actividad económica. El Decreto 617/2025 ya había aplazado parcialmente las actualizaciones correspondientes a 2024 y a los primeros dos trimestres de 2025, estableciendo como fecha de aplicación el 1° de diciembre de este año. Con la nueva medida, el Gobierno volvió a reorganizar los incrementos pendientes.

El decreto detalla cómo se aplicarán los aumentos correspondientes a las correcciones de los tres primeros trimestres de 2024 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Además, incorpora un inciso con los montos exactos que regirán entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025. En ese período, los impuestos a la nafta sin plomo y a la nafta virgen aumentarán en $16,377, mientras que para el gasoil el ajuste será de $13,546. A ello se sumarán $7,335 y $1,544 adicionales vinculados al gravamen sobre el dióxido de carbono. En el caso de las naftas, el tributo por CO tendrá una suba de $1,003.

La normativa también confirma que la totalidad de las actualizaciones pendientes correspondientes a 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025 se aplicará por completo desde el 1° de enero de 2026. Esto implica una nueva prórroga en la transferencia total de los aumentos impositivos al precio final de los combustibles, una práctica sostenida durante los últimos años.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca “continuar estimulando el crecimiento económico mediante un sendero fiscal sostenible”, por lo que consideran necesario diferir parte de los ajustes remanentes para moderar su efecto sobre precios y consumo. La estrategia oficial apunta a administrar el impacto de la inflación y de los tributos en un contexto de desaceleración de la actividad.

El decreto recuerda, además, que la actualización de estos impuestos se realiza tomando como base la variación acumulada del IPC desde enero de 2018 y que los nuevos valores deben aplicarse a los hechos imponibles generados a partir del primer día del segundo mes posterior a cada corrección trimestral.