San Juan se prepara para recibir a cientos de mujeres en una jornada pensada para compartir trayectorias, proyectos y desafíos vinculados al liderazgo femenino. El próximo 14 de marzo, la provincia volverá a ser sede de la 9ª Caminata de Mentoreo.

Belén Trincado, abogada e integrante del Departamento de Mujer de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), confirmó a DIARIO HUARPE que la convocatoria superó ampliamente las expectativas.

“Nos habíamos puesto un objetivo de 300 inscriptas y dos semanas antes del cierre ya habíamos superado las 350. Tuvimos que bajar el link desde Buenos Aires antes de lo previsto”, explicó.

El formulario estaba habilitado hasta el 23 de febrero, pero la alta demanda obligó a cerrarlo anticipadamente. “Fue un furor”, resumió.

El cierre temprano respondió también a una cuestión organizativa clave: el proceso de “macheo”, es decir, el armado de duplas o círculos entre mentoras y aprendices.

Este trabajo previo busca generar los mejores vínculos posibles para que la experiencia sea enriquecedora y personalizada. “Necesitamos ese tiempo para cotejar perfiles y trabajar tranquilas en el armado”, detalló Trincado.

Las novedades de este año

En su novena edición, la Caminata suma iniciativas que refuerzan su compromiso social. Uno de los principales hitos será la incorporación de mujeres hipoacúsicas a los círculos, con intérpretes que facilitarán la participación plena durante la jornada.

Además, se mantendrá la gratuidad del evento gracias al acompañamiento de empresas y del sector público-privado, pero con una propuesta solidaria: se solicitará a las participantes que lleven elementos para donar al área de maternidad del Hospital Rawson.

Otra de las acciones destacadas tiene que ver con la inclusión laboral. Las bolsas de tela que se entregarán el día del evento (junto con agua, libreta y lapicera) fueron confeccionadas por mujeres del área de sastrería del Servicio Penitenciario. Se produjeron 300 bolsas para San Juan y otras 300 que fueron enviadas a Buenos Aires.

Según destacó Trincado, esta iniciativa no se implementó en otras provincias ni en otros países donde se realiza la Caminata, lo que convierte a la edición sanjuanina en pionera en este aspecto.

Una edición que mira hacia los 10 años

La Caminata de Mentoreo reúne tanto a mujeres que participan desde hace varias ediciones como a quienes se suman por primera vez. “Intentamos que cada año tenga propuestas superadoras y que generen impacto tanto en las mujeres como en la sociedad”, explicó Trincado.

De cara a 2027, adelantó que a raíz de las consultas hechas después de cerrar las inscripciones, buscarán ampliar significativamente el cupo, ya que será una edición especial por el aniversario de los diez años.

Con récord de inscriptas y nuevas acciones inclusivas, San Juan volverá a convertirse en punto de encuentro para el liderazgo femenino y la construcción de redes que potencien a más mujeres.