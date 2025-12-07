El infierno que vivió María Julia Oliván tras casi morir quemada

María Julia Oliván compartió el difícil momento que experimentó en La Noche de Mirtha (eltrece) luego de padecer un grave accidente doméstico con un bidón de bioetanol que explotó mientras intentaba prender la estufa de su estudio de grabación. Al comienzo de la conversación, Mirtha Legrand indagó sobre su salud: "Estuviste gravísima, ¿no?", a lo que la periodista confirmó: "Sí, estuve gravísima".

Oliván detalló que se quemó el 25% de su cuerpo. El incidente ocurrió cuando, cansada después de grabar y con nervios por una práctica laboral, comenzó a verter bioetanol en la estufa, la cual ya estaba encendida "con un hilito de fuego". Esta acción provocó la explosión del bidón, generando una llamarada que la quemó en toda la pierna, tanto por delante como por detrás, hasta la cadera.

Inmediatamente, su productora, Valu Bonadeo, le dio una indicación crucial: "Julia quítate la ropa". La periodista, quien vestía un jean y un pulóver, se quitó rápidamente la vestimenta y subió al baño de su estudio para mojarse. Un factor que agravó la situación fue la lenta respuesta de la ambulancia, que tardó una hora en llegar debido a problemas de jurisdicción.

La recuperación en el Hospital Alemán fue extensa y compleja. Oliván permaneció dos meses internada en terapia intermedia, bajo el cuidado del equipo del Dr. Bolsani, y debió pasar por 19 intervenciones quirúrgicas. Durante este tiempo, la periodista no podía moverse de la cama.

Oliván relató los efectos posteriores de la medicación utilizada en terapia intensiva, como el fentanilo y la ketamina. Justo después de ser dada de alta para una internación domiciliaria, cruzó su casa y se dirigió a trabajar, a pesar de estar bajo los efectos de las drogas. Recordó haber estado "hablando cualquier cosa" y "delirando", e incluso llamó a periodistas para que trajeran cámaras, aunque admitió que eran "delirios". El proceso no ha concluido, ya que su pierna requiere un año y medio de recuperación.

Conmovida por el relato, Mirtha exclamó: "Sobrecita qué sufrimiento". Finalmente, la conductora le dedicó unas palabras de aliento y un brindis: "Vamos a brindar un aplauso por tu valentía querida porra por el amor de la familia que me cuidó".