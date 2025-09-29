Argentina debutó con victoria en el Mundial Sub 20 de Chile al vencer 3-1 a Cuba en Valparaíso, en un partido más complicado de lo previsto. El equipo de Diego Placente jugó con un futbolista menos desde los diez minutos, cuando Santiago Fernández fue expulsado, y debió realizar un importante desgaste físico para asegurar los primeros tres puntos del Grupo B.

Los goles albicelestes llegaron por intermedio de Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen, quien marcó a los 3 y 41 minutos tras asistencias de Maher Carrizo y Dylan Gorosito. En tiempo de descuento, Ian Subiabre, de River, sentenció el triunfo con una definición tras jugada de Tomás Pérez. El descuento cubano fue obra de su capitán Karel Pérez, de cabeza, sobre el final del primer tiempo.

Publicidad

La gran novedad del encuentro estuvo en el uso de las “tarjetas verdes”, el nuevo sistema de revisión que la FIFA prueba en este torneo. Placente utilizó las dos en la primera parte: primero para reclamar la expulsión de Fernández, que se mantuvo, y luego para pedir falta del arquero Hodelin sobre Sarco, acción que tampoco fue convalidada.

Pese a la inferioridad numérica, Argentina supo controlar los embates de un rival entusiasta pero limitado. Con posesión en algunos tramos y resistencia en otros, el equipo sostuvo el resultado hasta que, con piernas frescas tras los cambios, liquidó la historia en los minutos finales.

Publicidad

El próximo compromiso será el miércoles frente a Australia, que debutó con derrota 0-1 ante Italia. Luego, la Selección cerrará la fase de grupos el sábado 4 ante el conjunto europeo.