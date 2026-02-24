Darán el primer profesorado en Chino en una universidad pública en Argentina

Argentina atraviesa un fenómeno cultural sin precedentes: el desembarco masivo de la cultura asiática. En este escenario de intercambio global, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) anunció la apertura de la preinscripción al Profesorado Universitario de Chino, una propuesta académica innovadora que busca formar docentes en una lengua considerada estratégica para el desarrollo profesional y académico en el contexto internacional.

Hasta el 28 de febrero, la universidad habilita el formulario para aquellos interesados en formarse como docentes en idioma chino mandarín. Lo más destacado de esta propuesta es que no se requiere conocimiento previo del idioma, lo que democratiza el acceso a una herramienta que hoy es considerada una de las más valiosas en el mercado laboral y el ámbito académico internacional. Realizar la preinscripción al Profesorado Universitario de Chino en la UNAHUR constituye, por tanto, una oportunidad para insertarse en un campo profesional con altísima demanda y escasa competencia profesional de grado en la región.

El boom de la cultura asiática y la necesidad de formación docente

Para entender la relevancia de esta carrera, es necesario mirar el contexto social actual. En los últimos años, Argentina ha visto cómo las series chinas, conocidas como C-dramas, la literatura contemporánea de ese país y los productos tecnológicos de origen asiático han inundado la vida cotidiana. La llegada de plataformas de streaming específicas y el éxito de contenidos en redes sociales han despertado una curiosidad genuina por el idioma mandarín.

Sin embargo, hasta hoy, la enseñanza de lenguas extranjeras en el país estuvo casi exclusivamente centrada en idiomas occidentales como el inglés o el francés. El lanzamiento del Profesorado Universitario de Chino en la UNAHUR viene a romper con esa tradición, proponiendo una diversidad lingüística y sociocultural necesaria para los tiempos que corren. Ya no se trata solo de un interés comercial o diplomático; existe una comunidad creciente que consume cultura china y que requiere de profesionales capacitados para transmitir no solo el idioma, sino también la complejidad de su cultura de manera ética y reflexiva.

Detalles y requisitos para la preinscripción

El proceso para sumarse a esta carrera es sencillo pero requiere atención a los plazos establecidos. El horario de cursada está previsto entre las 12 y las 18 horas, en días que se definirán próximamente, lo que facilita una franja horaria accesible para muchos estudiantes de la zona.

Es fundamental saber que existen dos canales para realizar la preinscripción:

Nuevos estudiantes : Aquellos que se inscriben por primera vez a la universidad deben completar el formulario de "Preinscripción".

Estudiantes con historia en UNAHUR: Quienes ya hayan realizado cursos, talleres o carreras previas en la institución deben utilizar el enlace de "Reinscripción".

Para todos aquellos que completen el formulario antes del 28 de febrero, la universidad ha organizado una reunión informativa presencial el 10 de marzo a las 10 horas. En este encuentro se despejarán dudas sobre el plan de estudios, las modalidades de examen y el perfil profesional del egresado, reforzando el compromiso de formar docentes que entiendan la enseñanza como una acción política de transmisión cultural en la educación pública.

En un mundo donde China se consolida como un socio estratégico en lo científico, económico y cultural, contar con un título oficial de profesor de chino abre puertas en escuelas secundarias, institutos de idiomas y ámbitos de traducción técnica. Para consultas adicionales sobre la preinscripción, los interesados pueden escribir a [email protected], o para dudas específicas sobre la carrera a [email protected].