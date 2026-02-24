Un automóvil particular, un Renault 9, protagonizó un fuerte siniestro el domingo por la mañana en la avenida Juan Manuel de Rosas a la altura de calle Andalgalá, sentido hacia San Justo, en Isidro Casanova (La Matanza), cuando invadió el carril exclusivo del Metrobús y fue embestido por un colectivo de la línea 218. Tras el impacto, el vehículo quedó destrozado contra un semáforo y terminó incendiado en plena vía pública, en un choque que fue registrado por cámaras de seguridad.

Publicidad

Según los reportes policiales y testimonios de testigos, el conductor del auto y los ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo en llamas, aunque algunos de ellos debieron arrastrarse sobre el asfalto para alejarse del foco ígneo.

Del total de pasajeros que viajaban en el Renault 9, tres jóvenes resultaron gravemente heridos y permanecen internados con pronóstico reservado en centros de salud, bajo atención médica especializada. No se reportaron víctimas fatales, pero el estado de los heridos es considerado serio.

Publicidad

La UFI N.º 9 de La Matanza, a cargo de la fiscal Andrea Palín, intervino en la causa y ordenó la detención del conductor del auto por presunta maniobra imprudente y antirreglamentaria, además de solicitar la extracción de sangre para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

El choque generó una escena de gran impacto visual, con un vehículo totalmente envuelto en fuego y la rápida intervención de otros conductores y peatones que asistieron en la evacuación de los ocupantes antes de que las llamas consumieran por completo el rodado.