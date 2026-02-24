La Justicia de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, imputó al fiscal Leandro Benegas por presunto abuso sexual contra una menor de edad durante una audiencia desarrollada en los tribunales locales. La acusación fue formalizada por fiscales de la causa ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Norma Senn.

En la audiencia, la magistrada dispuso prisión preventiva contra Benegas, pero la medida no puede ejecutarse de inmediato debido a que la Ley Nacional 25.320 otorga inmunidad de arresto a ciertos funcionarios judiciales, entre ellos fiscales en ejercicio, lo que mantiene al imputado en libertad mientras avanza la causa.

La imputación se basa en una denuncia que señala hechos ocurridos cuando Benegas ocupaba funciones vinculadas a la fiscalía, aunque no están relacionados con su actividad profesional actual, según fuentes judiciales. La denuncia fue presentada por la víctima y refrendada por el Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal imputado cuestionó la acusación y afirmó que los hechos estarían “prescriptos” y sostuvo que busca “limpiar su honor y dignidad”, aunque el proceso penal continúa con la evaluación de pruebas y la posible elevación a juicio.

El caso provocó consternación y debate público dado que involucra a un funcionario del sistema judicial, lo que plantea discusiones sobre la responsabilidad institucional, la protección de menores y la aplicación de fueros procesales en causas de esta gravedad.

La investigación sigue en curso mientras la Justicia recopila testimonios, evidencias y evalúa las medidas procesales pertinentes contra el fiscal imputado en esta causa por delitos contra la integridad sexual de una menor.