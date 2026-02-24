Publicidad
Huarpe Deportivo > Boca a la expectativa

Gran noticia para Úbeda: Paredes podría estar presente ante Gimnasia de Mendoza

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, recibió una buena noticia en la previa del duelo por la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy: Leandro Paredes, capitán del equipo, está cerca de recuperarse de su lesión y podría estar disponible para el próximo compromiso del Xeneize.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Claudio Úbeda recibió una gran noticia de cara al choque frente al Lobo mendocino. (Foto archivo)

En medio de una etapa exigente para Boca Juniors, que debutará este martes en la Copa Argentina 2026 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, el técnico Claudio Úbeda recibió un alivio importante: el mediocampista y capitán Leandro Paredes estaría muy cerca de volver a estar disponible para los próximos compromisos del equipo tras una molestia en el tobillo que lo había marginado de las últimas convocatorias. 

Paredes, pieza clave en el mediocampo xeneize y campeón del mundo, se había resentido de un dolor en el tobillo derecho, lo que le impidió jugar contra Racing en La Bombonera y también perderse el duelo de Copa Argentina. Pese a ello, los partes médicos y el trabajo de recuperación generan optimismo en el cuerpo técnico para que pueda formar parte del once en el próximo enfrentamiento ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, programado para el sábado por el Torneo Apertura.

La noticia representa un respiro táctico para Úbeda, quien enfrenta fuerte presión por los resultados recientes del equipo y la necesidad de reactivar el rendimiento general tras empates sin goles que generaron cuestionamientos por parte de la hinchada y la prensa. El regreso de un volante experimentado como Paredes podría aportar orden y liderazgo en una mitad de cancha que viene teniendo dificultades. 

Boca llega a este duelo ante un rival del Federal A con expectativas de avance en la Copa Argentina, aunque con la obligación de mostrar una mejor versión colectiva tras las últimas actuaciones en el Torneo Apertura. En ese contexto, sumar a Paredes al plantel ya sería considerado un refuerzo anímico y futbolístico para el equipo. 

