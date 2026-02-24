Huarpe Deportivo > Boca a la expectativa
Gran noticia para Úbeda: Paredes podría estar presente ante Gimnasia de Mendoza
POR REDACCIÓN
En medio de una etapa exigente para Boca Juniors, que debutará este martes en la Copa Argentina 2026 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, el técnico Claudio Úbeda recibió un alivio importante: el mediocampista y capitán Leandro Paredes estaría muy cerca de volver a estar disponible para los próximos compromisos del equipo tras una molestia en el tobillo que lo había marginado de las últimas convocatorias.
Paredes, pieza clave en el mediocampo xeneize y campeón del mundo, se había resentido de un dolor en el tobillo derecho, lo que le impidió jugar contra Racing en La Bombonera y también perderse el duelo de Copa Argentina. Pese a ello, los partes médicos y el trabajo de recuperación generan optimismo en el cuerpo técnico para que pueda formar parte del once en el próximo enfrentamiento ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, programado para el sábado por el Torneo Apertura.
La noticia representa un respiro táctico para Úbeda, quien enfrenta fuerte presión por los resultados recientes del equipo y la necesidad de reactivar el rendimiento general tras empates sin goles que generaron cuestionamientos por parte de la hinchada y la prensa. El regreso de un volante experimentado como Paredes podría aportar orden y liderazgo en una mitad de cancha que viene teniendo dificultades.
Boca llega a este duelo ante un rival del Federal A con expectativas de avance en la Copa Argentina, aunque con la obligación de mostrar una mejor versión colectiva tras las últimas actuaciones en el Torneo Apertura. En ese contexto, sumar a Paredes al plantel ya sería considerado un refuerzo anímico y futbolístico para el equipo.
