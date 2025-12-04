"Me apuntó a la cabeza y no salió el tiro": el relato del empresario baleado en Chimbas

José Ureña, el empresario sanjuanino herido de bala durante un intento de robo en Chimbas el pasado miércoles, brindó un crudo relato de los hechos. En una entrevista en Radio Sarmiento, describió el violento ataque de dos motochorros, la balacera a la que fue sometido y la falta de ayuda de testigos durante el episodio.

Ureña describió el momento del ataque, ocurrido mientras estaba estacionado bajo el puente de la calle Oro y la Ruta 40. "No me di cuenta cuando hicieron el abordaje los motochorros. Se nos presentaron muy de gol", afirmó. Los atacantes se dirigieron a la puerta del acompañante, donde viajaba su hija de 25 años. "Le abren la puerta, le apoyan en el cuello y con el otro le apuntan en la cara con un revólver pidiéndole el celular", relató.

Al forcejear, su hija salió del vehículo y Ureña intervino. "En la desesperación larga el hombre, el delincuente, un tiro a los pies de mi hija", contó.

El forcejeo derivó en una sucesión de disparos. El empresario detalló que, tras caer al suelo, el atacante se incorporó y "me empieza a largar tiros en el suelo, a la cabeza, para todos lados". Sobre el momento más crítico, dijo: "Cuando la pilló [el arma], me apunta a la cabeza, gracias a Dios no salió". Uno de los proyectiles, no obstante, lo atravesó: "Uno me pegó en el brazo derecho, tiene entrada y salida".

La reacción de los testigos: "Nadie se baja a ayudarte"

Uno de los puntos destacados de su testimonio fue la descripción de la pasividad de los transeúntes. "La gente estaba mirando porque se pararon, se paró mucha gente pero con nerviosismo de no meterse porque sentían disparos bajo el puente", afirmó Ureña. Y agregó: "Nadie se baja a ayudarte, o sea, eso ni tampoco llamaban a la policía. Después que pasó todo, mi hija hizo la denuncia, llamó al 911".

Sobre este comportamiento, reflexionó: "Yo pienso que la gente más que estaba mirando, estaba asustada. Es más, no se bajaban del vehículo". Y concluyó: "La gente cuando ve que hay una pelea callejera se baja, pero cuando ven que hay armas de fuego, en la acción ya no se bajan ni para averiguar".

El retorno a la escena y datos de los atacantes

Consultado sobre si volvió a pasar por el lugar del hecho, Ureña confirmó: "Hoy ha pasado otra vez por el mismo lugar, ha hecho el recorrido como siempre a su trabajo". Al preguntársele qué sintió, respondió: "Uno pasa y mira, dice 'che, en realidad, Dios estuvo con nosotros'. Gracias a Dios".

Respecto a los atacantes, señaló que, por los comentarios de vecinos, "los que la semana pasada salieron de prisión" podrían estar involucrados, y los describió como individuos de "unos 30 y tantos años".

El empresario finalizó agradeciendo estar fuera de peligro y confirmó que tanto él como su hija se encuentran bien, aunque reconoció que ella podría tener "un poco de nervios" al transitar nuevamente por la zona. El caso continúa bajo investigación de las autoridades policiales y fiscales.