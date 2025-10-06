El oficial ayudante de la Policía de San Juan, Héctor Gabriel Riveros Alday, continúa su recuperación luego del violento ataque que sufrió la semana pasada en el barrio La Estación, en Rawson. Durante este lunes 6 de octubre, Riveros utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a quienes seguían de cerca su estado de salud y expresar su gratitud.

“Muchas gracias a todas las personas que oraron, a los familiares y amigos que estuvieron, que mandaron mensajes y se preocuparon. Muchas gracias a todo el personal del Hospital Guillermo Rawson que se portaron de una forma magnífica. Gracias, gracias, gracias”, escribió el efectivo, acompañado de una foto desde la sala donde continúa internado.

El parte médico más reciente informó que el policía se encuentra estable, consciente y fuera de peligro, lo que permitió su traslado desde Urgencias hacia una sala común del Hospital Guillermo Rawson. Los profesionales continúan evaluando su evolución y no descartan que pueda recibir el alta en los próximos días.

Riveros, de 30 años, fue baleado el martes 30 de septiembre por la noche cuando un adolescente de 16 años le disparó en reiteradas ocasiones. Tres proyectiles impactaron en su cuerpo mientras se encontraba junto a su pareja en la esquina de Doctor Ortega y Farías durante un intento de robo.

Según fuentes judiciales, tras un primer altercado con familiares del agresor y una persecución, el oficial regresó horas después al lugar, momento en el que fue atacado nuevamente a balazos.

La investigación judicial continúa. El autor de los disparos, un menor de 16 años, se presentó en Tribunales junto a su madre y quedó a disposición de la jueza de Menores Julia Camus. Su presunto cómplice, de 15 años, fue detenido posteriormente en el mismo barrio.

Fuentes del caso señalaron que el agresor posee antecedentes de consumo problemático y conflictos previos, factores que podrían haber estado detrás del violento episodio que conmocionó a la fuerza policial sanjuanina.