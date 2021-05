El primer juicio al que llega Fiscalía Anivi tiene a una mujer trans acusada de abusar de un adolescente de 13 años

Una mujer trans de 35 años irá a juicio por abusar sexualmente de un adolescente de 13 años en inmediaciones de un kiosco de Villa Hipódromo, en Rawson. Es el primer juicio al que llega Fiscalía Anivi desde que empezó el nuevo paradigma de la Justicia, que tiene como investigador del caso al fiscal y toda la etapa del proceso se realiza de forma oral. Todas las condenas que se resolvieron hasta ahora fueron mediante acuerdo de juicio abreviado.

La acusada es Gimena Dylara Ponce de 35 años. Se le imputa el delito de abuso sexual simple y por eso llegará al juicio en libertad. El hecho ocurrió el domingo 14 de marzo pasado cerca de las 13.30. Aparentemente la mujer trans abordó por detrás al menor que estaba con su bicicleta esperando ser atendido en un kiosco del barrio. Ponce le manoseó todas sus partes íntimas al joven, que segundos después se pudo librar y escapar dejando atrás su vehículo.

El menor contó lo sucedido a su madre. Ambos volvieron a lugar, pero la sospechosa ya no estaba. La denuncia fue radicada en el Centro Anivi, lugar donde se aborda todo tipo de abuso sexual contra menores. Tiempo después la Policía detendría a Ponce, que luego de la audiencia de control de detención y formalización, quedaría libertad por no tener antecedentes penales y por no existir peligro de fuga.

Este lunes, el juez de garantía Alberto Caballero aceptó el pedido de elevación a juicio realizada por UFI Anivi, representado por la fiscal Ingrid Schott, y el cambio de calificación por un delito menor (antes tenía atribuido el abuso sexual gravemente ultrajante) solicitada por la defensora oficial de Ponce, Emilia Nielson Ramella.

Las pruebas contra la mujer trans son la entrevista videograbada hecha en Anivi a la víctima, que manifiesta que después de lo acontecido tiene miedo de salir a la calle y una pericia psicológica realizada a Ponce en la que el profesional le otorga rasgos de una persona pedófila. Además, el menor la reconoció como su victimaria y el kiosquero, en el lugar del hecho.

En 48 horas se conocerá el juez del juicio. Posteriormente se sabrá la fecha y hora del debate, que puede caer dentro de diez a 30 días, según indicaron fuentes judiciales.