¿El próximo? Justin Gaethje pide pelear con Islam Makhachev por el título

Islam Makhachev (25-1 MMA, 14-1 UFC) retuvo su título de UFC después de noquear a Alexander Volkanovski (26-3 MMA, 13-2 UFC) en el primer round el sábado pasado en Etihad Arena en Abu Dhabi. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, el CEO de la compañía, Dana White, dijo que volver a programar la revancha originalmente programada contra Charles Oliveira tiene sentido a continuación.

Sin embargo, en las últimas horas, fue Justin Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC), quien se quedó con el título “BMF” con un nocaut sobre Dustin Poirier en UFC 291 en julio, el que solicitó enfrentar a Makhachev próximamente. Según su punto de vista, el daguestaní detendría fácilmente a Oliveira (34-9 MMA, 22-9 UFC) nuevamente, lo que no sería espectacular para la vista de los fanáticos.

La palabra de Gaethje

"Soy el número 2. Noqueé a Poirier. Quiero decir, Charles Oliveira está por delante de mí, pero ya perdió contra Makhachev. No he luchado contra Makhachev. Es un enfrentamiento nuevo, un enfrentamiento nuevo, y creo que eso es lo que los fanáticos están buscando", fue lo que comenzó diciendo Gaethje en una entrevista con ESPN. Claro, cree que él tiene que ser el próximo en la lista.

Por otra parte, Justin también comentó: "Creo que (Makhachev) habría dominado a Oliveira de todos modos. Oliveira me ganó, las matemáticas de MMA no funcionan. He dicho que (Makhachev) no es Khabib (Nurmagomedov), pero creo que podría serlo (igual de bueno). Así que sólo quiero salir y resolverlo. Está en una racha ganadora de 13 peleas. Ha sido absolutamente dominante fuera de la primera pelea con Volkanovski".

"Pero repito, es un enfrentamiento muy difícil para alguien que viene luchando con fuerza. Creo que atacar esto como una pelea intensa parecía ser absolutamente (el plan de juego correcto). (Volkanovski) es una bola de bolos. Es difícil sujetar una bola de boliche. Es lo que es. Eso fue impresionante. He estado aquí por mucho tiempo. He estado haciendo esto durante mucho tiempo, pero me he ganado mi lugar. Noqueé a Dustin Poirier. ¿Es Islam Makhachev vencible? No lo sé, pero voy a darlo todo como siempre lo he hecho", cerró Justin Gaethje.