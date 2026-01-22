El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas para este jueves 22 de enero de 2026 en múltiples regiones de Argentina, abarcando al menos doce provincias del norte, centro y partes del sur del país.

Las zonas bajo advertencia incluyen sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires —sin incluir el Área Metropolitana (AMBA)— y Río Negro, donde se esperan tormentas con lluvia, actividad eléctrica y ráfagas que podrían dificultar actividades al aire libre o la circulación. En Chubut también se mantiene una alerta amarilla, aunque en este caso por lluvias.

El nivel de alerta amarilla indica que estos fenómenos meteorológicos pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población prestar atención a las actualizaciones del SMN y tomar medidas de seguridad como asegurar objetos sueltos, cerrar puertas y ventanas o evitar salidas innecesarias durante los momentos de mayor inestabilidad.

Este aviso llega en un contexto de condiciones inestables sobre gran parte del país, con sistemas de baja presión que favorecen la formación de tormentas en el centro y norte argentino, mientras que el sur y la Patagonia experimentan variaciones de temperatura y otros fenómenos asociados al mismo sistema de tiempo.

Las autoridades meteorológicas siguen monitoreando la evolución de estos fenómenos y podrían emitir actualizaciones si se modifica el nivel de riesgo en algunas regiones, o si se extienden nuevas alertas durante el transcurso de la jornada.