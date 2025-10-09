La provincia de San Juan se posiciona como referente en inclusión laboral para personas con discapacidad, impulsando programas que buscan romper estigmas y generar igualdad de oportunidades en el trabajo. El avance quedó reflejado recientemente en el III Congreso Nacional de Empleo y Discapacidad, realizado a principio de octubre, donde el preparador laboral Hugo Robledo representó a la provincia junto a Maximiliano Cáceres, exponiendo las experiencias de inclusión de dos personas insertas en el Programa "Empleo con Apoyo".

Robledo, en diálogo con DIARIO HUARPE, destacó la importancia de este espacio nacional: “Ambos (en referencia a Roberto Núñez y Diego Villanueva) están en diferentes partes del proceso de preparación laboral. Es su primer trabajo, su primera vez, y ver cómo mejora su autonomía y su progreso integral es muy gratificante”.

Durante su exposición, Robledo subrayó las principales barreras que aún enfrentan las personas con discapacidad al momento de buscar empleo: “Se habla de las barreras que tienen a la hora de lo laboral. Hay muchas empresas que no tienen personas con discapacidad porque nadie les ofreció o por miedo, desconocimiento o estigma. Falta difusión y explicarle a los empresarios que una persona con discapacidad no es una carga, sino alguien que puede cumplir los objetivos de otra manera”.

El referente sanjuanino remarcó que en otros puntos del país existen modelos inspiradores, como el de la planta de Ford, que contrató trabajadores con discapacidad y hoy difunde sus beneficios: “Los empresarios contaron todos los miedos que tuvieron que derribar y los beneficios que les trajo trabajar con personas con discapacidad. Hay que promocionar este tipo de oportunidades, porque vamos por el camino correcto”.

San Juan fortalece su programa de inclusión laboral

En la provincia, el trabajo por la inclusión tiene nombre propio. La Directora de Discapacidad, Paula Moreno, explicó a DIARIO HUARPE que desde este año está en marcha el Programa de Entrenamientos Laborales “Trabajando Sueños”, una iniciativa dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano: “El programa dura seis meses, es rentado y los perfiles se seleccionan desde nuestra base de datos. Una vez finalizado el período, los trabajadores pueden ser incorporados en empresas o entidades, de manera temporal o permanente”, detalló Moreno.

Desde su lanzamiento en julio de este año, el programa alcanzó su cupo de 60 participantes, quienes realizan entrenamientos en más de 30 empresas sanjuaninas de distintos rubros: supermercados, hoteles, locales gastronómicos y organismos estatales.

Moreno reconoció que al principio hubo cierto desconocimiento por parte del sector empresarial, pero que esa resistencia fue disminuyendo: “Una vez que la empresa se pone a disposición, nuestro equipo los capacita para explicarles el trato y acompañamiento. Apuntamos a que comprendan que las personas con discapacidad tienen igualdad de condiciones que cualquier trabajador”.

“No teníamos un programa estatal de inclusión laboral, y lo construimos escuchando esas necesidades. Ha sido un trabajo profesional de ir empresa por empresa, desestigmatizando la discapacidad en los ámbitos laborales” agregó Moreno.

Además, la base de datos de la Dirección de Discapacidad, accesible desde discapacidad.sanjuan.gob.ar, permite registrar perfiles laborales y acceder a futuras convocatorias: “La idea es volver a tomar perfiles desde ahí para nuevos programas o eventos, como las colonias o la Fiesta Nacional del Sol”, adelantó la funcionaria.