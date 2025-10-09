El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en la vida sentimental de Nico Vázquez. Luego de 18 años de relación con Gimena Accardi, la pareja se separó en julio de 2025, un evento que sorprendió a la audiencia. Desde entonces, Vázquez ha mantenido un perfil bajo, aunque se asegura que atraviesa esta nueva etapa con tranquilidad y mantiene una relación cordial con su expareja.

Según información revelada desde el programa Intrusos, Nico Vázquez estaría cerca de confirmar su relación con Dai Fernández, su compañera en la obra teatral Rocky. Este rumor ha crecido en las últimas semanas y ha generado gran expectativa entre los seguidores del espectáculo.

La panelista Paula Varela aseguró que la confirmación oficial sería inminente. Las fuentes cercanas al entorno de Vázquez y Fernández destacan que la química entre ellos ha sido evidente sobre el escenario. Además, la pareja se encuentra “súper enamorada”, lo que aumenta la curiosidad de los fanáticos por el anuncio.

El vínculo entre Vázquez y Fernández habría nacido a partir de largas jornadas de ensayo. Aunque ninguno de los protagonistas se ha expresado públicamente, los rumores se han consolidado gracias a las declaraciones de su círculo más cercano.

De hecho, la pareja ya habría compartido la noticia con su entorno íntimo. El apoyo del círculo cercano refuerza la idea de que la relación está firme y lista para ser oficializada.

Esta historia se ha convertido en uno de los temas más comentados del año en el espectáculo argentino. Se anticipa que el blanqueo oficial de la relación sucederá en los próximos días, marcando un nuevo capítulo en la vida de Nicolás Vázquez. Quienes conocen a Dai Fernández destacan su perfil reservado y su enfoque en la carrera teatral.