El clima interno en el Partido Justicialista de San Juan se tensó luego de las declaraciones realizadas por Fabián Gramajo, candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, quien en el Café de la Política. Ante estas críticas, que apuntan directamente a la dirigencia del partido, Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del PJ, recogió el guante y si bien habló de las críticas, eligió responder con evasivas y un fuerte énfasis en la necesidad de la unidad.

Gramajo había encendido la alarma al resumir el dilema electoral con una frase contundente: "El segundo es el primero de los perdedores". El candidato, quien fuera exintendente chimbero, sostuvo que la dirigencia deberá "rendir cuentas" si no se logra un triunfo en las urnas. Su mensaje buscaba señalar a la "cúpula peronista que delineó el armado político para los comicios venideros".

Aunque Gramajo aseguró que trabaja "todos los días para que le vaya bien al justicialismo", remarcó la necesidad de evitar la complacencia ante un resultado adverso. Incluso, utilizó una referencia histórica para subrayar que solo el primer puesto perdura en la memoria colectiva: "Nunca se olviden que de Francia nadie se acuerda".

Ante estas afirmaciones, Quiroga Moyano aprovechó para referirse, aunque lo hizo de manera medida y sin señalarlo al chimbero. El presidente del Partido Justicialista, dijo que “algunos hablan cosas que no son, algunos dicen cosas que no son". No obstante, el titular del PJ dejó en claro que su estrategia es la del trabajo continuo, señalando: "yo lo dejo pasar, yo sigo trabajando, pero no voy a entrar en mayores detalles con eso". Subrayó que no es su estilo responder a este tipo de cruces internos, indicando que "yo soy una persona de trabajo, no me gusta contestarle a los agravios de nadie".

El presidente del partido utilizó sus declaraciones para enfatizar el valor de la cohesión interna, resaltando el esfuerzo invertido en lograr la armonía política. Quiroga Moyano sostuvo que "nos costó mucho la unidad" y que continúa "con este grupo que con el que seguimos peleando para adelante".

Finalmente, Quiroga Moyano intentó apaciguar el debate interno al destacar que todos los sectores del partido están enfocados en la tarea electoral. Aseguró que los intendentes y los presidentes de juntas "están todos trabajando" y que su meta es "que les vaya bien en cada uno de los territorios". De esta manera, el presidente del PJ priorizó destacar el esfuerzo unificado del frente sobre responder directamente a las fuertes advertencias lanzadas por Gramajo.