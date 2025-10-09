Se dieron a conocer detalles acerca de las actividades que realiza Morena Rial a través de sus perfiles sociales mientras permanece privada de su libertad en la cárcel de Magdalena.

Según explicó el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas, la joven estaría llevando a cabo promociones de casinos utilizando su perfil de Instagram. Méndez detalló que Morena Rial tiene la capacidad de generar mucho dinero con sus redes sociales debido a la gran cantidad de seguidores que ha construido.

En este tipo de acuerdos, que son "de los que mejores pagan", la ganancia es significativa: "Está promocionando casinos... Arriba de 2.000 dólares por historia”, enfatizó el periodista. Además, estas sumas serían percibidas en dólares.

Ante el escándalo que se desató por estos “negocios”, el abogado de la influencer salió a dar explicaciones y despegar a su clienta de la responsabilidad directa de estas publicaciones.

El letrado comentó de manera categórica que “Morena no tiene teléfono en la unidad”. Por lo tanto, si existen publicaciones, estas deben ser gestionadas por una persona externa, como un community manager.

El abogado argumentó que la responsabilidad objetiva de dichas publicaciones no recae sobre Morena Rial. “Si mañana sale una denuncia de que Morena hizo una publicación, es más que obvio que ella no fue. Por lo cual, está exento de toda sanción penal”.

El letrado de Rial insistió en que la joven tiene derecho a mantener sus actividades, independientemente de su detención. Sostuvo que “el derecho al trabajo no puede ser coartado ni por una detención”. Además, criticó que quienes la juzgan son personas que “desconocen la Constitución”.

Respecto a la controversia específica de la publicidad de casinos, el abogado Fito Vaqué aportó que existe una gran discusión legal, ya que estos sitios “no son, a veces, legales en Argentina y son legales afuera”. Una defensa común en estos casos es que la publicidad se realiza específicamente para los “seguidores de afuera” del país.

El abogado agregó que la justicia no ha impuesto ninguna prohibición para que Morena Rial publicite en sus redes sociales, y reiteró que si se publicita algo ilegal dentro de la cuenta, la responsabilidad no es de ella.