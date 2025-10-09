El Gobierno nacional descartó este miércoles subirle el perfil a la candidata libertaria Karen Reichardt, aun si la Justicia rechaza el pedido de reimpresión de boletas tras la baja de José Luis Espert. Desde la Casa Rosada confirmaron que la campaña en la provincia de Buenos Aires continuará centrada en la figura de Diego Santilli, considerado el rostro más competitivo del espacio en el distrito más populoso del país.

“La campaña va a ser en torno a Santilli. Reichardt va a seguir teniendo el mismo rol”, señalaron fuentes del Ejecutivo. En el entorno libertario reconocen que existe un monitoreo sobre sus apariciones públicas y en redes sociales, con el objetivo de evitar declaraciones que generen controversias. La decisión forma parte de una estrategia más amplia que apunta a controlar el mensaje político y evitar nuevos “escándalos” electorales.

En paralelo, el Gobierno se prepara para una nueva fase de recorridas encabezadas por Javier Milei tras su regreso de Estados Unidos. En la agenda presidencial figuran visitas a los municipios bonaerenses de San Nicolás y Pergamino, donde buscará reforzar la presencia del oficialismo libertario.

El Ejecutivo, además, informó que apelará ante la Cámara Nacional Electoral si el juzgado de primera instancia no autoriza la reimpresión de boletas. Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior, el proceso completo demandaría más de 12.000 millones de pesos. El titular de la cartera, Lisandro Catalán, presentó ante la Junta Electoral un informe detallado que contempla un cronograma de nueve días de trabajo en cuatro imprentas, con una producción estimada de 14.490.000 boletas.

A pesar de las gestiones, en el Gobierno reconocen que es poco probable que el conflicto se resuelva en el corto plazo. Por eso, ya delinean una estrategia comunicacional para explicar al electorado la presencia del nombre de José Luis Espert en la lista, aun tras su renuncia.

En la tarde del miércoles, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo encabezaron una reunión de la mesa electoral libertaria en Balcarce 50. Allí se ajustaron detalles de la próxima gira del jefe de Estado, que incluirá visitas a Mendoza, Chaco y Corrientes, además de encuentros con intendentes dialoguistas que quedaron fuera del armado libertario. Entre ellos figuran los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, de San Nicolás, quienes obtuvieron un 24% de los votos en las últimas elecciones legislativas.