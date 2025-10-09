El participante sanjuanino Jaime Muñoz fue eliminado del certamen televisivo La Voz Argentina durante la gala previa a la final, que definió a los cuatro competidores que buscarán el título en la última etapa del programa. Los finalistas confirmados son Milagros, Eugenia Rodríguez y Nicolás Beringer, pertenecientes al equipo de Luck Ra, y Alan Les, representante del equipo de Lali Espósito.

Antes del anuncio de los resultados, la coach Lali Espósito se dirigió a sus artistas con un mensaje afectuoso, destacando su valor. Tras conocerse su eliminación, Jaime Muñoz dedicó unas palabras de agradecimiento a la producción del programa, a su familia y a sus amigos. El cantante aseguró que su participación marca un punto de inflexión en su trayectoria y anticipó que se avecinan proyectos favorables para su futuro.

Si bien no logró acceder a la instancia definitiva, el joven recibió el reconocimiento del público y de los coaches por su evolución artística y su compromiso con la música. Su intervención durante la competencia, que incluyó una presentación junto a su padre interpretando el tema "Naranjo en flor", se destacó por su carga emotiva y fue bien valorada.