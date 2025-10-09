Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Reality

Con agradecimiento y un futuro prometedor, Jaime Muñoz cerró su etapa en La Voz Argentina

El cantante sanjuanino se despidió con un mensaje de optimismo, agradeció a su familia y a la producción, y aseguró que su participación en el certamen marca "un antes y un después" en su carrera.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Muñoz abandonó la competencia no sin antes recibir elogios por su crecimiento artístico. FOTO: Gentileza

El participante sanjuanino Jaime Muñoz fue eliminado del certamen televisivo La Voz Argentina durante la gala previa a la final, que definió a los cuatro competidores que buscarán el título en la última etapa del programa. Los finalistas confirmados son Milagros, Eugenia Rodríguez y Nicolás Beringer, pertenecientes al equipo de Luck Ra, y Alan Les, representante del equipo de Lali Espósito.

Antes del anuncio de los resultados, la coach Lali Espósito se dirigió a sus artistas con un mensaje afectuoso, destacando su valor. Tras conocerse su eliminación, Jaime Muñoz dedicó unas palabras de agradecimiento a la producción del programa, a su familia y a sus amigos. El cantante aseguró que su participación marca un punto de inflexión en su trayectoria y anticipó que se avecinan proyectos favorables para su futuro.

Si bien no logró acceder a la instancia definitiva, el joven recibió el reconocimiento del público y de los coaches por su evolución artística y su compromiso con la música. Su intervención durante la competencia, que incluyó una presentación junto a su padre interpretando el tema "Naranjo en flor", se destacó por su carga emotiva y fue bien valorada.

 
 
 
 
 
 
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS