El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, desarrolló una intensa jornada de actividades en el departamento Valle Fértil, acompañado por la intendenta Romina Rosas y el jefe comunal Mario Riveros. La recorrida incluyó las localidades de Chucuma, Astica, Usno y Villa San Agustín, donde mantuvo contacto directo con vecinos, referentes sociales y representantes institucionales.

Desde temprano, Andino inició su visita en Chucuma, donde brindó entrevistas a medios locales y encabezó una caminata junto a vecinas y vecinos, en un ambiente de cercanía y entusiasmo. Luego continuó en Astica, donde visitó la unidad básica local y compartió un encuentro con militantes y familias, además de participar de una emotiva visita a la Capilla Virgen Desatanudos.

“Cada lugar que visitamos nos demuestra la fuerza y el corazón de los vallistos. Caminar, escuchar y compartir con nuestra gente es la mejor manera de construir una política cercana y con sentido humano”, expresó Andino durante la jornada.

Más tarde, recorrió Usno, donde dialogó con los habitantes sobre las necesidades y desafíos de la comunidad. El cierre fue en San Agustín, con la visita al Taller de Formación Laboral para Jóvenes y Adultos con Discapacidad “San Agustín”, un espacio impulsado por el municipio que promueve la inclusión laboral.

“Este taller es una muestra concreta de lo que se logra cuando el Estado acompaña, invierte y genera políticas públicas inclusivas. Aquí se trabaja con el corazón, generando oportunidades y apostando al futuro”, destacó el candidato.

La jornada finalizó con una visita al Centro de Adulto Mayor “Eterna Juventud” y una multitudinaria reunión comunitaria en la que participaron familias, militantes y vecinos. “Cada departamento y cada barrio reafirma mi compromiso de seguir recorriendo cada rincón de San Juan. La política se construye cara a cara, escuchando, trabajando en equipo y soñando juntos una provincia mejor”, concluyó Andino.