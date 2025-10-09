El escritor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2025. El anuncio fue realizado por la Academia Sueca a las 13 horas, hora de Estocolmo, durante la ceremonia de entrega del galardón número 117.

La institución fundamentó su decisión en reconocer la “obra convincente y visionaria” del autor, que, según señaló, “en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Previo al anuncio, Krasznahorkai se posicionaba entre los principales favoritos en las casas de apuestas, ubicándose en segundo lugar según los pronósticos.

El premio de Literatura corresponde al cuarto anuncio de la semana Nobel, tras haberse revelado los galardonados en las categorías de Medicina, Física y Química. La agenda continúa con el anuncio del Premio Nobel de la Paz este viernes, mientras que el lunes próximo se dará a conocer el correspondiente al Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

El autor húngaro sucede en el palmarés a la autora surcoreana Han Kang, galardonada en 2024 por una obra que, según el comité, “confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”. Otros ganadores recientes incluyen al dramaturgo noruego Jon Fosse (2023), la escritora francesa Annie Ernaux (2022), el novelista tanzano-británico Abdulrazak Gurnah (2021) y la poeta estadounidense Louise Glück (2020).

Como es tradición, la ceremonia formal de entrega de los premios se llevará a cabo el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Krasznahorkai recibirá, junto con el diploma y la medalla de oro, una dotación económica de 11 millones de coronas suecas, equivalente a aproximadamente 1.2 millones de dólares.