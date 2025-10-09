Aerolíneas Argentinas informó este jueves que habrá demoras en 95 vuelos programados entre las 16 y las 20 debido a las asambleas gremiales convocadas por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La medida, que se realiza en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, afectará a más de 12.000 pasajeros en una jornada clave por el inicio del fin de semana largo.

Desde la compañía de bandera lamentaron los inconvenientes y aseguraron que trabajan para “mitigar los efectos” de la protesta. “Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para minimizar cualquier impacto sobre los planes de vuelo de sus pasajeros”, expresaron en un comunicado oficial.

La empresa también cuestionó la decisión sindical, al considerar que “no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía”. En ese sentido, destacaron que Aerolíneas logró “dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”, y subrayaron que este proceso de recuperación “requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento”.

El gremio de pilotos reclama la falta de avances en las paritarias y denunció incumplimientos del convenio colectivo. Según informaron desde APLA, las asambleas se realizarán este jueves entre las 16 y las 20, y volverán a repetirse el viernes 24 de octubre entre las 6 y las 10. Aunque la medida no implica un paro total de actividades, las demoras podrían extenderse durante toda la jornada, afectando la operatoria en otros aeropuertos del país.

Aeroparque concentra gran parte de los vuelos de cabotaje, por lo que cualquier alteración en su cronograma puede generar un efecto en cadena en las operaciones nacionales. En ese marco, Aerolíneas recomendó a los pasajeros con vuelos entre las 15.30 y las 20.30 verificar sus correos electrónicos para recibir notificaciones sobre eventuales cambios en sus itinerarios. También sugirió revisar la información actualizada en la página web de la empresa o, en caso de haber adquirido los pasajes a través de una agencia, consultar directamente con la misma.