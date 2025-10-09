El periodista Marcelo Bonelli celebró su cumpleaños durante la emisión de “Nuestra Mañana” en Radio Mitre. El equipo preparó un regalo especial, que incluyó un video con imágenes de sus nietos. Cuando le preguntaron si quería “emociones”, el conductor afirmó: “Que venga lo que venga”.

El periodista Diego Esteves aseguró que Bonelli se veía “igual de emocionado y con los ojos vidriosos” al ver el mensaje sorpresa del DT de Racing, como al ver a su familia.

Luego de pedirle que mirara la pantalla en el estudio de Radio Mitre, Bonelli se sorprendió al ver a Gustavo Costas, el técnico de uno de sus grandes amores: Racing Club.

El DT de la Academia comenzó su mensaje enviando un saludo de feliz cumpleaños a Bonelli: “Marcelo, te mando un feliz cumpleaños. Que pases un día hermoso con tus seres queridos”. Además, le hizo llegar “un abrazo académico”.

Costas procedió a expresar uno de sus mayores deseos y una gran promesa para el periodista: “Ojalá te podamos regalar este año lo más lindo que sería esta Libertadores”. El entrenador concluyó con optimismo: “Vamos juntos por todo. Un abrazo gigante y muchas felicidades”.

Bonelli calificó el mensaje como “Un regalazo”. Haciendo referencia a la reciente performance del club, el conductor remarcó: “Ya me hizo un gran regalo a fin de año y ahora vamos por la final del 29 en Lima”.