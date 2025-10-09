En el marco de la última gala de eliminación de La Voz Argentina, donde el participante sanjuanino Jaime Muñoz no logró acceder a la final, su coach Lali Espósito dedicó un sentido mensaje público al cantante a través de sus redes sociales.

La capitana del equipo expresó su admiración por el artista, recordando que desde la primera audición intuyó su potencial. "Desde la primera vez que te escuché supe que serías de los favoritos", escribió Espósito, calificando como "un privilegio" haber podido acompañarlo en su trayecto por el certamen.

En su publicación, la cantante y actriz destacó las cualidades artísticas de Muñoz con las palabras "Sos un artista INMENSO", y le agradeció explícitamente "por elegirme aquel día para ser testigo privilegiada gala tras gala de tu increíble talento". El mensaje concluyó con el apelativo "El niño de ORO", reforzando el reconocimiento y valoración hacia el participante eliminado.

Esta declaración se produjo luego de la emotiva despedida de Muñoz del programa, donde el joven agradeció a la producción, a su familia y al público, asegurando que "se vienen cosas muy buenas" tras su experiencia en el reality.