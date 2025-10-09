Después de semanas marcadas por la incertidumbre y la preocupación pública, Thiago Medina logró salir del coma inducido en el que permaneció tras sufrir un grave accidente en moto ocurrido en Moreno. El ex Gran Hermano estuvo en coma durante 23 días. Si bien su evolución ha sido calificada como favorable, su entorno reveló que el camino por delante será lento y cargado de importantes desafíos físicos.

Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, compartió detalles del delicado momento que atraviesa el joven, quien aún permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El accidente le dejó fracturas costales y daño en los pulmones, lo que actualmente le genera limitaciones significativas en su capacidad para respirar. Por esta razón, deberá afrontar una rehabilitación extensa y dolorosa.

En declaraciones al programa Puro Show, Celis explicó que la recuperación será progresiva y requerirá gran constancia. “Hay que esperar que camine bien, que le saquen los sueros. Está con kinesiología, es todo de a poquito, aprender a levantar los brazos y a pararse solo”, explicó Daniela. El entorno de Medina subraya que el proceso necesitará paciencia, constancia y acompañamiento familiar.