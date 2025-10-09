La inscripción del frente electoral Provincias Unidas no pasó inadvertido para los socios de la alianza gobernante en San Juan. Enzo Cornejo, presidente del PRO provincial y diputado del bloque que acompaña al gobernador Marcelo Orrego, realizó un análisis de la flamante coalición en el Café de la Política, reconociendo en sus filas a referentes que hasta la elección pasada compartieron el sello de Juntos por el Cambio.

Cornejo, quien se sitúa en el espacio oficialista que encabeza Marcelo Orrego, identificó una similitud notable entre los integrantes del nuevo frente y su antigua coalición. “Si vemos, los protagonistas de Provincias Unidas son casi lo mismo que Juntos por el Cambio”, afirmó el diputado. Y además, afirmó que “es uno de los sectores con mirada, forma y gestos diferentes al de los polos que existen hoy en Argentina".

En este marco, el presidente del PRO aprovechó para sentar la postura de su partido respecto a un tema central para la provincia: el federalismo. Insistió en la necesidad de un gobierno que sepa "valorar el federalismo", en clara alusión a las recurrentes tensiones entre las provincias y el poder central.

A pesar de su valoración positiva, Cornejo aclaró que el PRO no es parte del nuevo frente, ya que la decisión estratégica se centró en la gestión de la provincia. "En esta elección no somos parte de este espacio porque priorizamos la discusión provincial", explicó, señalando que con ese único objetivo se creó el sello "Por San Juan", bajo el cual confluyen los distintos partidos que apoyan la gestión del gobernador Orrego. De esta manera, el PRO se ubica en una posición de reconocimiento político hacia el nuevo frente, al tiempo que reafirma su enfoque en la agenda y las necesidades puramente locales.

Cornejo: “Martín y Palma ganan las elecciones Legislativas”

El dirigente del PRO, Enzo Cornejo, basó su optimismo en la labor de los candidatos, a quienes destacó por haber "humanizado la política". Según Cornejo, tanto Martín como Palma encarnan una gestión cercana, caracterizada por la escucha activa y la empatía para comprender las propuestas y necesidades de los sanjuaninos. Esta visión choca de frente con lo que el presidente del PRO identifica como un profundo "hartazgo de la clase política", un malestar que, según él, se ha acumulado por décadas y ha "deteriorado la política misma".

Cornejo puso en valor la administración del actual gobernador, Marcelo Orrego, en medio de un escenario económico nacional adverso. Afirmó que Orrego, a quien describió como un líder con "muchísima gestión", no ha parado de escuchar a los sanjuaninos, pese a las dificultades. En un gesto de claridad, el presidente del PRO enfatizó que el gobernador ha debido administrar con un porcentaje significativamente menor de recursos –entre el 50% y el 60%– de los que disponían gestiones anteriores.

Ante esta restricción financiera, Cornejo destacó un cambio en la matriz de la obra pública: “la provincia ha asumido el pago de pavimentaciones y otras obras —como inauguraciones de CDI, escuelas y hospitales— que antes solían costear los municipios”. Esta acción es, a su juicio, la prueba de un "gobernador presente" que se ha dedicado a "administrar prioridades".

