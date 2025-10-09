La Cámara de Diputados autorizó este miércoles un pedido de la Justicia para avanzar con medidas en el marco de la investigación contra el diputado José Luis Espert. La solicitud fue realizada por el juzgado federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, a instancias de la fiscalía de Federico Domínguez, quien lleva adelante una causa derivada de una denuncia promovida por Juan Grabois.

La investigación se centra en los vínculos del legislador con el empresario Fred Machado, quien se encuentra acusado por narcotráfico. Según la causa, Espert habría recibido pagos de Machado durante su campaña presidencial de 2019. La autorización de la Cámara fue necesaria debido a que, en su condición de diputado, Espert posee fueros parlamentarios que le otorgan inmunidades especiales. La ley establece que no se puede allanar su domicilio u oficinas, ni interceptar sus comunicaciones, sin la previa autorización de la Cámara correspondiente.

El oficio judicial ingresó en plena sesión especial y fue dirigido al presidente del cuerpo, Martín Menem. Trascendido el pedido, se abrió un debate que culminó con la aprobación de la solicitud por amplia mayoría. No obstante, el juez Mirabelli solicitó que los pormenores del procedimiento no se dieran a conocer, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y la divulgación de detalles podría entorpecer la investigación. Esta condición generó un breve obstáculo durante la votación, ya que varios legisladores manifestaron su descontento por tener que votar sin conocer los detalles específicos de las medidas. Se evaluó la posibilidad de realizar una sesión secreta para informar a los diputados, pero esta opción fue descartada.

Finalmente, se sometió a votación el pedido judicial con la salvedad de que José Luis Espert no podrá ser detenido, pero se autorizó a la Justicia a tomar las medidas necesarias para avanzar con la investigación. En el recinto, varios oradores dejaron entrever que el fiscal Domínguez busca avanzar con allanamientos a propiedades y oficinas del diputado, así como con el secuestro de bienes.

Cabe destacar que José Luis Espert se encuentra actualmente de licencia. Previamente, había renunciado a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, y luego a la presidencia de la comisión de Presupuesto. Su licencia fue presentada horas antes de que el cuerpo se dispusiera a evaluar su posible expulsión.

La acusación surgió luego de que se conociera un documento de la Justicia de Estados Unidos que comprobaba el pago de 200 mil dólares desde una empresa de Machado a una cuenta de Espert. El legislador primero negó los hechos, pero ante la evidencia, terminó aceptando el pago y el vínculo con el empresario.

En un desarrollo paralelo, Fred Machado fue trasladado desde su domicilio en Viedma, Río Negro, donde cumplía arresto domiciliario, a una unidad penal, luego de que la Corte Suprema autorizara su extradición a los Estados Unidos.