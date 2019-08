En septiembre aumentan las jubilaciones, ¿en cuánto quedarán?

A partir del mes de septiembre las jubilaciones tendrán un incremento del 12,22% por lo que el haber mínimo será de $12.937,22, mientras que el máximo llegará a los $94.780,42. La medida fue oficializada miércoles en el Boletín Oficial.

"El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de septiembre de 2019, establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8º de la Ley Nº 26.417, será de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE, CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 12.937,22.-)", dice la resolución de Anses.

En cuanto a las pensiones no contributivas y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) serán de $10.349,78.

"En 2015 decían que íbamos a cortar la Asignación Universal por Hijo y no sólo no la cortamos, sino que la mejoramos, y salimos a buscar a más de 1.5 millones de chicos que no tenían datos", dijo el titular de Anses, Emilio Basavilbaso.