La artista Kika Alonso realizará la presentación oficial de su primer trabajo discográfico, "El camino de la luna", el próximo viernes 12 de septiembre a las 21:30 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. El concierto es organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia.

El espectáculo musical propone un recorrido sonoro que transita entre géneros como el rock, pop, funk y soul, conformando un repertorio que la artista describe como un reflejo del transitar de la vida, lleno de emociones y experiencias profundas. Alonso estará acompañada por una banda en vivo que interpretará las canciones que componen este primer material discográfico.

Las entradas para el evento se encuentran disponibles para su adquisición en la boletería del teatro, en horario de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 09:30 a 14:00 horas. También pueden obtenerse a través de la plataforma digital TuEntrada.com.

Esta presentación marca un hito en la carrera de la cantante y compositora local, quien por primera vez ofrece un concierto dedicado íntegramente a su material original en uno de los espacios culturales más importantes de la provincia.