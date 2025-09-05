Cultura y Espectáculos > Música de San Juan
Kika Alonso celebra su primer disco con un concierto en el Teatro del Bicentenario
POR REDACCIÓN
La artista Kika Alonso realizará la presentación oficial de su primer trabajo discográfico, "El camino de la luna", el próximo viernes 12 de septiembre a las 21:30 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. El concierto es organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia.
El espectáculo musical propone un recorrido sonoro que transita entre géneros como el rock, pop, funk y soul, conformando un repertorio que la artista describe como un reflejo del transitar de la vida, lleno de emociones y experiencias profundas. Alonso estará acompañada por una banda en vivo que interpretará las canciones que componen este primer material discográfico.
Las entradas para el evento se encuentran disponibles para su adquisición en la boletería del teatro, en horario de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 09:30 a 14:00 horas. También pueden obtenerse a través de la plataforma digital TuEntrada.com.
Esta presentación marca un hito en la carrera de la cantante y compositora local, quien por primera vez ofrece un concierto dedicado íntegramente a su material original en uno de los espacios culturales más importantes de la provincia.
Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), afirmó que la obra pública en San Juan cambió diametralmente en un año. El 2024 estuvo marcado por pequeñas obras de pavimento, pero este año la provincia licita proyectos más grandes que requieren una mayor contratación de personal.
Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), afirmó que la obra pública en San Juan cambió diametralmente en un año. El 2024 estuvo marcado por pequeñas obras de pavimento, pero este año la provincia licita proyectos más grandes que requieren una mayor contratación de personal.
Un video impactante ha salido a la luz, mostrando a la vicepresidenta Victoria Villarruel cenando con Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en junio de 2024, un año antes de que estallara el escándalo por presunto cobro de coimas en el organismo y el deterioro de su relación con el presidente Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.
El Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente cualquier baja en las pensiones por discapacidad en el país. Esta medida, tomada antes de que el Congreso revirtiera un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, estará vigente mientras avanza una exhaustiva auditoría interna en la ANDIS, el organismo a cargo, tras la filtración de audios que revelaron una presunta trama de corrupción.