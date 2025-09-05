La primera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputada en el Autodromo Nazionale di Monza, cumplió con el protocolo establecido para la participación de pilotos noveles. Paul Aron, piloto reserva del equipo Alpine, tomó el lugar de Franco Colapinto en el monoplaza A525 durante esta sesión, tal como exige la normativa de la categoría.

El piloto estonio completó un total de 26 vueltas a lo largo de la sesión, registrando un mejor tiempo de 1:22.153 que lo ubicó en la vigésima posición entre los 20 automóviles participantes. Su desempeño se vio interrumpido brevemente cuando, aproximadamente a mitad de la sesión, sufrió un trompo en una de las curvas del trazado italiano. El incidente, atribuido a una salida a la zona de grava, no provocó daños en el vehículo y Aron pudo continuar con su programa de rodaje sin mayores inconvenientes.

La sesión estuvo dominada por las escuderías Ferrari, con Lewis Hamilton marcando el tiempo más rápido (1:20.117) seguido de Charles Leclerc (1:20.286). Pierre Gasly, compañero titular de Colapinto en Alpine, finalizó en el décimo octavo lugar con un tiempo de 1:21.653.

La actividad para Franco Colapinto comenzará en la segunda práctica libre (FP2), programada para las 12:00 horas de Argentina. Esta sesión inicial permitió que el equipo Alpine cumpla con uno de los dos mandatos obligatorios de participación de pilotos rookies establecidos por el reglamento técnico de la Fórmula 1.