La Escuela Industrial organizó un modelo de Naciones Unidas con representantes de toda la provincia
La Cámara de Diputados de la provincia fue escenario de la segunda etapa del modelo de Naciones Unidas organizado por la Escuela Industrial, que reunió a estudiantes de 24 establecimientos educativos de diferentes regiones. El evento contó con la participación de 150 alumnos de nivel secundario, representando a 52 delegaciones internacionales.
La actividad, coordinada por la docente Estefanía Verón, se desarrolló en dos fases consecutivas. La primera jornada consistió en una Feria de Naciones dedicada a la exposición cultural de cada delegación, mientras que la segunda etapa se concentró en los debates de asamblea y consejo de seguridad. Los tópicos abordados este año fueron "seguridad global" y "legado cultural en un mundo multipolar", temas que requirieron una investigación profunda por parte de los participantes desde el mes de abril.
El modelo simula el funcionamiento de los organismos internacionales, donde los estudiantes asumen el rol de delegados de países asignados y deben representar fielmente sus posturas oficiales. La dinámica incluyó un ejercicio sorpresa que evaluó la capacidad de reacción de los participantes ante temas de actualidad inesperados, culminando con la elaboración de propuestas de resolución consensuadas.
Los participantes, cuyas edades oscilan entre los 13 y 18 años, pertenecen a cursos desde segundo hasta séptimo año de escuelas técnicas y comunes. La utilización del recinto legislativo constituyó un marco excepcional para la experiencia formativa, que contó con el apoyo logístico y organizativo de la Legislatura provincial. Este tipo de iniciativas busca fomentar en los jóvenes el desarrollo de habilidades de debate, negociación y comprensión de las relaciones internacionales.
Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), afirmó que la obra pública en San Juan cambió diametralmente en un año. El 2024 estuvo marcado por pequeñas obras de pavimento, pero este año la provincia licita proyectos más grandes que requieren una mayor contratación de personal.
