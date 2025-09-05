Huarpe Deportivo
Avanzan las charlas para el ansiado evento de UFC en la Casa Blanca
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
La Ultimate Fighting Championship (UFC) está cada vez más cerca de concretar su evento más ambicioso hasta la fecha: una velada en los jardines de la Casa Blanca. Con la mirada puesta en la celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 2026, la promotora de artes marciales mixtas busca fusionar la política y el deporte en un espectáculo sin precedentes. Este evento, que sería el más importante en la historia de la compañía, contaría con la participación de grandes estrellas del octágono, impulsado por la estrecha relación entre el presidente Donald Trump y el líder de la UFC, Dana White.
A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el propio White confirmó que las negociaciones han sido muy fructíferas. “Tuvimos la reunión en la Casa Blanca. No pudo haber ido mejor. Esto va a ser genial”, declaró el mandamás de la UFC con un notable optimismo. El acuerdo parece inminente, y White anticipó que los detalles finales se darán a conocer pronto. “Habrá más detalles las próximas semanas. Lo hemos conseguido”, afirmó.
El plan contempla la instalación del octágono en la residencia presidencial, con un evento de carácter exclusivo al que se accedería principalmente por invitación. La velada no solo se distinguirá por su ubicación, sino también por ser uno de los cuatro grandes eventos anuales que la UFC prometió tras el multimillonario acuerdo firmado con Paramount, un contrato de 7,7 billones de euros por siete años que también garantiza su transmisión a través de CBS.
UFC prepara un evento sin igual
A la espera de la confirmación oficial, el foco se traslada a la posible cartelera, que se espera esté repleta de peleadores locales. La actual situación de la UFC plantea un desafío, ya que la única campeona estadounidense es Kayla Harrison. Sin embargo, se especula con la posibilidad de que su tan esperado supercombate contra Amanda Nunes pueda ser la pelea estelar del evento, aunque el calendario de Harrison podría no ajustarse a esa fecha.
Para potenciar la cartelera, Dana White tendría una carta bajo la manga: convencer a Jon Jones para que regrese del retiro. El que para muchos es el mejor peleador de la historia de la UFC se retiró como campeón de peso pesado hace solo dos meses, pese a la insistencia de White para que se enfrente a Tom Aspinall. Aunque "Bones" ha manifestado interés en un evento de esta magnitud, White se muestra reticente. Otros nombres de peso, como Conor McGregor, también han expresado su deseo de ser parte de esta velada. McGregor, que se encuentra en la testing pool y ha estado subiendo videos de sus entrenamientos, podría enfrentarse a rivales como Michael Chandler o incluso cerrar su trilogía con Nate Díaz.
