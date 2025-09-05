Huarpe Deportivo
UFC París: hora, TV y cartelera del evento de este fin de semana
Por Mauro Cannizzo Hace 1 hora
La capital francesa se convertirá en el epicentro de las artes marciales mixtas este sábado, cuando la UFC arribe a la Accor Arena de París. El evento, que será transmitido por ESPN KNOCKOUT en el Plan Premium de Disney+, promete una jornada electrizante, encabezada por un duelo crucial en la categoría de peso mediano: el francés Nassourdine Imavov, segundo en el ranking, se medirá con el brasileño Caio Borralho, quien ocupa el séptimo puesto. Ambos luchadores arriesgarán su posición en la clasificación en una pelea que podría definir el futuro de la división.
El choque entre Francia y Brasil se extenderá también a la pelea coestelar, donde Benoit Saint Denis y Mauricio Ruffy protagonizarán una batalla en la categoría de los pesos ligeros. Este encuentro no solo representa un enfrentamiento entre dos naciones con gran tradición en las artes marciales, sino que también será una oportunidad para que ambos escalen posiciones en su respectiva categoría.
Detalles de la transmisión
El evento contará con la cobertura de los especialistas de ESPN KNOCKOUT. El equipo de comentaristas, formado por Andrés 'Candelita' Bermúdez, Ivette Hernández y Gastón 'Tonga' Reyno, estará presente para llevar todas las emociones del octágono a los espectadores. La acción comenzará con las peleas preliminares a las 13:00 ARG y las estelares a partir de las 16:00 ARG, disponibles en Plan Premium Disney+ y ESPN5 según la región.
Cartelera del UFC París
El cronograma del evento, que tendrá lugar en la Accor Arena de París, está repleto de combates de alto nivel. A continuación, el detalle de las peleas:
Estelares
Nassourdine Imavov (Francia) vs. Caio Borralho (Brasil)
Benoît Saint Denis (Francia) vs. Mauricio Ruffy (Brasil)
Modestas Bukauskas (Lituania) vs. Paul Craig (Escocia)
Bolaji Oki (Bélgica) vs. Mason Jones (Gales)
Axel Sola (Francia) vs. Rhys McKee (Irlanda)
Patricio Pitbull (Brasil) vs. Losene Keita (Bélgica)
Harry Hardwick (Inglaterra) vs. Kauê Fernandes (Brasil)
Preliminares
William Gomis (Francia) vs. Robert Ruchała (Polonia)
Oumar Sy (Francia) vs. Brendson Ribeiro (Brasil)
Marcin Tybura (Polonia) vs. Ante Delija (Croacia)
Sam Patterson (Inglaterra) vs. Trey Waters (EE.UU.)
Brad Tavares (EE.UU.) vs. Robert Bryczek (Polonia)
Andreas Gustafsson (Suecia) vs. Rinat Fakhretdinov (Rusia)
Shauna Bannon (Irlanda) vs. Sam Hughes (EE.UU.)
