"Es de cuarta": Claudia Ciardone expuso al nuevo novio de Wanda Nara

Instalada en Punta del Este para vacacionar con su actual pareja, Claudia Ciardone rompió el silencio sobre el conflictivo vínculo que mantuvo con Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara. La ex Gran Hermano recordó que la historia entre ambos ocurrió a mediados de 2023, durando apenas tres meses. Al rememorar el inicio del romance, Ciardone detalló: "Lo conocí en un gimnasio de Nordelta, no era alguien que frecuentara el lugar, apareció de repente. Ahora estoy en pareja, así que prefiero no hablar mucho de eso: pasado pisado, pisadísimo".

Sin embargo, la modelo no guarda un buen recuerdo de aquel tiempo y fue lapidaria al describir el comportamiento de Migueles. "Tuvimos una relación de muy poco tiempo, no la pasé bien porque era una persona que decía una cosa y hacía otra", confesó en diálogo con Gustavo Descalzi. Según su relato, el hombre aseguraba trabajar en una financiera, aunque Ciardone admitió: "Lo que me dijo es que tenía una financiera, pero nunca conocí su lugar de trabajo". Además, lo tildó de mujeriego al señalar que "mientras estuvo conmigo, contactaba a otras chicas, era como si tuviera varias novias”.

La polémica se reavivó recientemente cuando el empresario intentó un acercamiento a pesar de su noviazgo con la conductora. Ciardone reveló que él "me escribió por WhatsApp, me llamó y hasta lo hizo por intermedio de otra persona", y aunque inicialmente aceptó el contacto porque "pidió disculpas por lo que me había hecho", pronto descubrió que él seguía con su antiguo "estilo de vida que consistía en mezclar muchas chicas". Al notar que las disculpas mutaban en insinuaciones para retomar la relación, la modelo fue tajante: "Ahí le tuve que decir: ‘Pará, estoy en pareja’. Le aconsejé que no hiciera eso, y más aún estando con una figura pública. Es de cuarta".

Finalmente, calificó la experiencia como un mal recuerdo: "Sí, uno que es mejor olvidar. Ojalá que no me lo cruce en ningún evento. No da ni para saludarlo, cero". Con la intención de prevenir a la mediática, Ciardone cerró con un consejo directo: "Que abra los ojos, que se fije. Esto no es contra ella, me cae súper bien. No me estoy colgando de nada, simplemente quiero aclarar una situación en la que me vi involucrada. Ojalá este testimonio le sirva para que se dé cuenta".