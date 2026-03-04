El postre ideal: cheesecake de chocolate en 5 minutos y sin horno

Cristian, de @cocinarencasa, presentó a través de la revista Pronto una solución rápida para los amantes del dulce: un cheesecake de chocolate y café que se resuelve en menos de cinco minutos y sin usar el horno,. Esta propuesta casera está diseñada para rendir 4 vasitos y destaca por su textura lisa y cremosa,.

Para su elaboración, los ingredientes necesarios son 150 g de chocolate para taza, 250 g de queso crema tipo americano, 150 g de crema de leche, un pocillo de café fuerte (50 cc), 60 g de galletas dulces trituradas y 60 g de azúcar común (o 30 g de azúcar light). El proceso comienza batiendo la crema a temperatura ambiente a medio punto con el azúcar, mientras se funde el chocolate con el café en el microondas en lapsos de 15 segundos.

Respecto a la técnica, el cocinero brindó recomendaciones fundamentales para el éxito del postre. Según sus palabras, "una clave de este postre es que la crema debe estar a temperatura ambiente y el chocolate no debe estar muy caliente, así cuando los mezclamos se forma una textura lisa". Asimismo, ante posibles fallas en la consistencia, Cristian agregó: "En caso de que la crema no te haya quedado homogénea porque los ingredientes no estaban todos a temperatura ambiente, a no desesperar, colocar en un bowl y llevar a baño de Maria mezclando todo el tiempo hasta quedar una crema lisa".

Finalmente, tras integrar el queso crema a temperatura ambiente, la mezcla se vierte en los vasos sobre la base de galletas. Antes de servir, la preparación debe permanecer en la heladera por un tiempo mínimo de una hora para alcanzar su punto ideal.