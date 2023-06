¿Es Iron Man? El chip que tiene Novak Djokovic en el pecho y es furor

El tenista de 36 años, Novak Djokovic, sigue en su máximo nivel y se encuentra en el número tres mundial. El antes mencionado es el único miembro del 'Big Three' de la raqueta presente en Roland Garros, tras la retirada de Roger Federer y el parón indefinido de Rafael Nadal. “Nole”, después de la segunda ronda con Marton Fucsovics, mostró un parche que se encontraba incrustado en su pecho.

Al finalizar en partido, Novak Djokovic fue consultado por el parche que estaba ubicado en su pecho, a lo que él no dudó en explicar de qué se trataba. "Cuando era un niño me gustaba Iron Man por lo que intento imitarle. Mi equipo se ayuda de la nanotecnología para que ofrezca mi mejor rendimiento en la pista. Este es el gran secreto de mi carrera, de otra forma no estaría aquí", dijo.

Publicidad

Por otra parte, durante una rueda de prensa, le preguntaron al ex número uno sobre un reciente estudio de la World Sports Network. En el mismo, se expresaba que Djokovic es el tenista masculino que más críticas recibe en redes sociales. Según este análisis, publicado hace una semana por la web Tennis365, uno de cada cinco comentarios que recibe Novak Djokovic en Twitter y Facebook son negativos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Críticas hacia Novak Djokovic

"¿A ti te sorprende? Yo, personalmente, estaría sorprendido si fuera diferente. Como Kobe solía decir: 'Tener gente que te odia es un buen problema. Nadie odia a los buenos, odian a los grandes'. Yo no odio a nadie, no alimento ese tipo de emociones y no educo a mis hijos de esa manera. El odio es una emoción horrible. Si alguien me odia, creo que dice más de esa persona que de mí", respondió el campeón de 22 Grand Slam el lunes por la noche en París, después de superar la primera ronda de Roland Garros.

Sin embargo, Djokovic cree que no merece tantos comentarios negativos, aunque ya sea una costumbre para él. "Mi vida no cambiaría nada porque yo he hecho todo lo mejor que he podido en cada momento. Sí, he cometido errores, pero al menos he sido auténtico y estaba siendo yo mismo: volvería a elegir el mismo camino en vez de decir lo que complace a los que cumplen con los estándares del establishment", cerró.