"Es una estrella": Dana White y sus elogios para Sean O´Malley, la nueva figura de UFC

Luego de haber conseguido el título de UFC, Sean O´Malley se lleva todos los halagos en el mundo de las MMA. El campeón de los Peso Gallo del octágono más famoso del planeta está en boca de todos en estos días. Tras el UFC 292 del pasado sábado, Dana White, Presidente de dicha compañía, no pudo dejar de lado el talento de "Suga" y fue contundente sobre el luchador.

Sobre el show de Sean O´Malley, White resaltó: "Sí, escucha. Privilegio de Dana White: No te conviertes en el número 2 del mundo sin ganártelo, así que... y no elijo eso. Ustedes lo hacen. Luego entró allí y entregó esta noche. No existe tal cosa como el privilegio de Dana White en esta empresa. Rompimos el récord de puertas de todos los tiempos aquí. Bruce Springsteen acaba de jugar aquí y ganó $5 millones. Hicimos más de $7 millones".

"El Boston Garden, la ciudad deportiva más loca del mundo, aparte de su equipo que juega aquí, somos lo más grande que jamás haya estado aquí. Entonces, ¿qué te dice eso sobre O'Malley? Esta es también la pelea de campeonato de peso gallo más grande jamás vista en pay-per-view a nivel mundial. Rompió el récord: la mayor pelea por el campeonato de peso gallo. Estoy seguro de que viste a la multitud al final. O'Malley no va a ser una estrella. Él es una estrella", sentenció Dana.

Lo que dijo O´Malley

En las últimas horas, tras consagrarse campeón de los Peso Gallo de UFC, el propio "Suga" le respondió a Chito Vera, quien podría ser su primer oponente para defender la corona. "Necesitas calmarte, o elegiré a Henry Cejudo. Y no pienses que no tengo el poder de elegir con quién quiero pelear en este momento. Así que es mejor que vayas a Twitter, di, ‘ Papá, ¿pelearás conmigo? ’ Y voy a pensar en eso", acotó.

"Debe establecerse actuando como si estuviera tomando las decisiones en este momento. Iré a la caja Gervonta (Davis). Lucharé contra Henry. Esperaré a Cory. Necesitas relajarte con tus atuendos feos", concluyó Sean O´Malley. Sin lugar a dudas, está muy confiado tras haber llegado a la cima de la división. Ahora, sólo resta esperar para saber qué es lo que viene a continuación para él.