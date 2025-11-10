Escuelas de Oficios en San Juan: dónde funcionan y qué carreras ofrecen

San Juan cuenta con escuelas de oficios y capactiación laboral. Las mismas dependen de Educación Técnica, del ministeriod e Educación.

Departamento Albardón

Anexo Sofía Lenoir de Klappenbach : Localizado en Maestro Aciar y Maestro Anea, Campo Altera, se especializa en Corte y Confección y Labores.

Escuela Sofía Lenoir de Klappenbach : Situada en Nacional 539 (E), Villa San Martín, ofrece una extensa formación en Administración Rural y Comercial, Apicultura, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación (en ambos turnos), Peluquería de Damas y Cosmetología (en ambos turnos), Radio y TV Color (en ambos turnos) y Asistente Químico Industrial.

Escuela Ingeniero Luis Ángel Noussan : Ubicada en Maestro Aciar y Maestro Anea s/n, Campo Altera, forma profesionales en Artes Gráficas y Encuadernación, Carpintería, Electricidad y Bobinado de Motores, e Industria de la Alimentación.

Departamento Angaco

Unidad Educativa N° 22 “José Héctor González” : En Ruta Provincial N° 412 Km. 135 e Hipólito Irígoyen 145, Villa Calingasta, ofrece Corte y Confección y Labores e Industria de la Alimentación.

Anexo Juan José Paso : En Aguilera y Ontivero s/n, La Cañada, brinda cursos de Corte y Confección y Labores, y Refrigeración y Aire Acondicionado.

Escuela Juan José Paso : En 21 de Febrero (0) s/n – entre Nacional y Zapata, Las Tapias, forma en Administración Contable, Bordados a Máquina y a Mano, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Inglés, Operador de PC y Peluquería de Damas y Cosmetología.

Escuela Juan de Garay : En Fray Justo Santa María de Oro y Malles n/n, Villa del Salvador, capacita en Administración Contable, Apicultura, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Artes Industriales y Herrería.

Departamento Calingasta

Anexo Juan Bautista Alberdi : En Saturnino Sarassa 1425 (O), Villa del Carril, Capital, ofrece Administración Contable, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación y Peluquería de Damas y Cosmetología.

Escuela Juan Bautista Alberdi : En Paraguay 899 (E), Villa América, forma en Administración Contable, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.

Escuela Remedios Escalada de San Martín : En Sarmiento y Ramón Díaz s/n, Tamberías, Calingasta, se especializa en Carpintería y Tejidos a Máquina y a Mano.

Anexo Unidad Educativa N° 22 “José Héctor González” : En Hipólito Irígoyen s/n, Barreal, dicta Carpintería (Turno Noche), Corte y Confección y Labores (Turno Tarde) e Industria de la Alimentación (Turno Tarde).

Departamento Capital

Escuela Dr. Carlos María Biedma: En Agustín Gómez 169 (E), Trinidad, capacita en Administración Contable, Bordados a Máquina y a Mano, Cerámica, Corte y Confección y Labores, Dibujo Arquitectónico, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología, Radio y TV Color, Sanitarios y Gas, y Tejidos a Máquina y a Mano.

Escuela Ricardo Rojas: En San Lorenzo 281 (E), esquina Tucumán, Concepción, forma en Administración Contable, Artes Industriales, Bordados a Máquina y a Mano, Corte y Confección y Labores, Carpintería, Peluquería de Damas y Cosmetología, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Electricidad y Bobinado de Motores e Industria de la Alimentación.

Anexo Ricardo Rojas: En Mary O’Graham 71 (E), Barrio Cabot, Concepción, ofrece Administración Contable, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial y Tejidos a Máquina y a Mano.

Escuela Domingo Cayetano Valivé: En San Luis 626 (E), Ciudad, brinda una amplia oferta en Cerámica, Corte y Confección y Labores, Dibujo Arquitectónico, Dibujo Publicitario, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Electricidad y Bobinado de Motores, Jardinería y Plantas de Interiores, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología, Radio y TV Color, y Refrigeración y Aire Acondicionado.

Escuela Nicomedes Segundo Pinto: En Saita 1279 (N) y lateral de Avenida de Circunvalación, dicta Mimbrería, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología, Radio y TV Color, Tejidos a Máquina y a Mano, y Jardinería y Plantas de Interior.

Escuela Arnobio Sánchez: En Sargento Cabral 1734 (O), forma en Administración Contable (TV), Asistente Químico Industrial (TN), Corte y Confección y Labores (TV), Diseño Gráfico (TN), Industria de la Alimentación (TV), Inglés (TN), Mecánica del Automotor (TN), Peluquería de Damas y Cosmetología (TN) y Tapicería (TN).

Escuela Ingeniero Estanislao Tello: En Dr. Augusto Echegaray 2364 (O), Desamparados, ofrece Administración Contable, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Carpintería, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Inglés, Mecánica del Automotor, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.