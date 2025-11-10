Provinciales > Salida laboral
Escuelas de Oficios en San Juan: dónde funcionan y qué carreras ofrecen
San Juan cuenta con escuelas de oficios y capactiación laboral. Las mismas dependen de Educación Técnica, del ministeriod e Educación.
Acá el listado completo:
Departamento Albardón
Escuela Ingeniero Luis Ángel Noussan: Ubicada en Maestro Aciar y Maestro Anea s/n, Campo Altera, forma profesionales en Artes Gráficas y Encuadernación, Carpintería, Electricidad y Bobinado de Motores, e Industria de la Alimentación.
Escuela Sofía Lenoir de Klappenbach: Situada en Nacional 539 (E), Villa San Martín, ofrece una extensa formación en Administración Rural y Comercial, Apicultura, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación (en ambos turnos), Peluquería de Damas y Cosmetología (en ambos turnos), Radio y TV Color (en ambos turnos) y Asistente Químico Industrial.
Anexo Sofía Lenoir de Klappenbach: Localizado en Maestro Aciar y Maestro Anea, Campo Altera, se especializa en Corte y Confección y Labores.
Departamento Angaco
Escuela Juan de Garay: En Fray Justo Santa María de Oro y Malles n/n, Villa del Salvador, capacita en Administración Contable, Apicultura, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Artes Industriales y Herrería.
Escuela Juan José Paso: En 21 de Febrero (0) s/n – entre Nacional y Zapata, Las Tapias, forma en Administración Contable, Bordados a Máquina y a Mano, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Inglés, Operador de PC y Peluquería de Damas y Cosmetología.
Anexo Juan José Paso: En Aguilera y Ontivero s/n, La Cañada, brinda cursos de Corte y Confección y Labores, y Refrigeración y Aire Acondicionado.
Unidad Educativa N° 22 “José Héctor González”: En Ruta Provincial N° 412 Km. 135 e Hipólito Irígoyen 145, Villa Calingasta, ofrece Corte y Confección y Labores e Industria de la Alimentación.
Departamento Calingasta
Anexo Unidad Educativa N° 22 “José Héctor González”: En Hipólito Irígoyen s/n, Barreal, dicta Carpintería (Turno Noche), Corte y Confección y Labores (Turno Tarde) e Industria de la Alimentación (Turno Tarde).
Escuela Remedios Escalada de San Martín: En Sarmiento y Ramón Díaz s/n, Tamberías, Calingasta, se especializa en Carpintería y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Juan Bautista Alberdi: En Paraguay 899 (E), Villa América, forma en Administración Contable, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.
Anexo Juan Bautista Alberdi: En Saturnino Sarassa 1425 (O), Villa del Carril, Capital, ofrece Administración Contable, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación y Peluquería de Damas y Cosmetología.
Departamento Capital
Escuela Dr. Carlos María Biedma: En Agustín Gómez 169 (E), Trinidad, capacita en Administración Contable, Bordados a Máquina y a Mano, Cerámica, Corte y Confección y Labores, Dibujo Arquitectónico, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología, Radio y TV Color, Sanitarios y Gas, y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Ricardo Rojas: En San Lorenzo 281 (E), esquina Tucumán, Concepción, forma en Administración Contable, Artes Industriales, Bordados a Máquina y a Mano, Corte y Confección y Labores, Carpintería, Peluquería de Damas y Cosmetología, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Electricidad y Bobinado de Motores e Industria de la Alimentación.
Anexo Ricardo Rojas: En Mary O’Graham 71 (E), Barrio Cabot, Concepción, ofrece Administración Contable, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Domingo Cayetano Valivé: En San Luis 626 (E), Ciudad, brinda una amplia oferta en Cerámica, Corte y Confección y Labores, Dibujo Arquitectónico, Dibujo Publicitario, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Electricidad y Bobinado de Motores, Jardinería y Plantas de Interiores, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología, Radio y TV Color, y Refrigeración y Aire Acondicionado.
Escuela Nicomedes Segundo Pinto: En Saita 1279 (N) y lateral de Avenida de Circunvalación, dicta Mimbrería, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología, Radio y TV Color, Tejidos a Máquina y a Mano, y Jardinería y Plantas de Interior.
Escuela Arnobio Sánchez: En Sargento Cabral 1734 (O), forma en Administración Contable (TV), Asistente Químico Industrial (TN), Corte y Confección y Labores (TV), Diseño Gráfico (TN), Industria de la Alimentación (TV), Inglés (TN), Mecánica del Automotor (TN), Peluquería de Damas y Cosmetología (TN) y Tapicería (TN).
Escuela Ingeniero Estanislao Tello: En Dr. Augusto Echegaray 2364 (O), Desamparados, ofrece Administración Contable, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Carpintería, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Inglés, Mecánica del Automotor, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Sabino Pignatari: En Libertador Gral. San Martín 381 (O), capacita en Artes Industriales, Asistente Químico Industrial, Corte y Confección y Labores, Inglés y Operador de PC.
Departamento Caucete
Escuela Luis Jofré: En Juan José Bustos y San Martín, forma en Administración Contable, Artes Industriales, Bordados a Máquina y a Mano, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología, Técnicas Bancarias y Tejido a Máquina y a Mano.
Nocturno Luis Jofré: En el mismo edificio de la escuela principal, ofrece Carpintería, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación y Peluquería de Damas y Cosmetología.
Departamento Chimbas
Escuela Tambor de Tacuarí: En Aguatín Gómez y Blas Parera s/n, Villa Observatorio, se especializa en Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial e Industria de la Alimentación.
Unidad Educativa N° 27: En Av. Benavidez 4771 (O), Barrio Los Alarces, dicta Carpintería (N), Corte y Confección y Labores (V), Electricidad Domiciliaria e Industrial (N), Industria de la Alimentación (V), Mecánica del Automotor (N) y Peluquería de Damas y Cosmetología (V).
Unidad Educativa N° 1 “Pedro Echague”: En San Lorenzo s/n, Barrio Estación, Pie de Palo, ofrece Administración Contable, Corte y Confección y Labores, Peluquería de Damas y Cosmetología y Artes Industriales.
Escuela Leopoldo Lugones: En Reconquista 5760 (E) y Mendoza, Villa Gral. Sarmiento, brinda formación en Administración Contable (V y N), Artes Industriales (V), Asistente Químico Industrial (V), Corte y Confección y Labores (V), Electricidad Domiciliaria e Industrial (V), Industria de la Alimentación (V), Peluquería de Damas y Cosmetología (V y N), Radio y TV Color (V), Sanitario y Gas (N), Tejidos a Máquina y a Mano (V) y Herrería.
Anexo Leopoldo Lugones: En Mendoza 2371 (N) y Centenario, Chimbas, se especializa en Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación y Peluquería y Cosmetología de Damas.
Escuela Agustín Delgado: En Saita 1750 (N), Villa Unión, capacita en Administración Contable, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Inglés y Peluquería de Damas y Cosmetología.
Anexo Agustín Delgado: En Neuquén s/n, Barrio Los Tamarindos, Chimbas, ofrece Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología e Inglés.
Departamento Iglesia
Escuela Técnica de Capacitación Laboral N° 25 “Hellen Keller”: En Principal s/n, Villa Iglesia, forma en Apicultura, Carpintería, Industria de la Alimentación y Tejidos Regionales.
Anexo Escuela Técnica de Capacitación Laboral N° 25 “Hellen Keller”: En Virgen de la Paz s/n, Bella Vista, se especializa en Corte y Confección y Labores.
Escuela Aconcagua: En Juan Domingo Perón y San Martín, Rodeo, dicta Bordados a Máquina y a Mano, Carpintería, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación y Tejidos Regionales.
Anexo N° 6 Angualasto: En Calle San Martín S/n, Angualasto, ofrece Carpintería e Industria de la Alimentación (en proceso de transformación).
Unidad Educativa N° 24: En San Roque s/n, Tudcum, forma en Artes Industriales, Carpintería y Corte y Confección y Labores.
Departamento Jáchal
Escuela Gregoria Matorras de San Martín: En Aberastain 536, San José de Jáchal, capacita en Administración Contable, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.
Anexo Gregoria Matorras de San Martín (Pampa Vieja): En Patricio López del Campo y Varas s/n, Pampa Vieja, dicta Carpintería y Corte y Confección y Labores.
Anexo Gregoria Matorras de San Martín (Edificio del Correo): En Rawson y San Martín, Edificio del Correo Argentino, ofrece Carpintería y Herrería Artística.
Unidad Educativa N° 26 “Luis Sáenz Peña”: En Ex Ruta 40 s/n, Niquivil, se especializa en Industria de la Alimentación y Tejidos a Máquina y a Mano.
Departamento Pocito
Escuela “Intendente Joaquín Uñac” (Ex N° 4): En Calle Mendoza – Km 25, Barrio Municipal, forma en Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Magdalena Brízuela de Aberastain: En Fray Justo Santa María de Oro 235 (S), Villa Aberastain, ofrece Administración Contable (TV y N), Artes Industriales (V), Carpintería (TV y N), Corte y Confección y Labores (V), Electricidad Domiciliaria e Industrial (N), Industria de la Alimentación (V) y Peluquería de Damas y Cosmetología (TV y N).
Escuela José Rudecindo Rojo: En Aberastain s/n entre Bs. As. y Nueva, La Rinconada, capacita en Administración Contable, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Inglés, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.
Departamento Rawson
Escuela Monseñor Leonardo Gallardo: En Gabriela Mistral y 20 de Junio, Villa Bolaños, Médano de Oro, dicta Apicultura (T), Artes Industriales (T), Mecánica del Automotor (N), Escobería y Anexos (N), Mimbrería (T), Operador de PC (T) y Peluquería de Damas y Cosmetología (T).
Anexo Monseñor Leonardo Gallardo: En Calle 5 entre América y Punta del Monte, Cristo Pobre, Médano de Oro, ofrece Administración Contable, Corte y Confección y Labores y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Niñas de Ayohuma: En Neuquén y Feliz Aguilar s/n, Barrio Buenaventura Luna, forma en Administración Contable, Artes Industriales, Carpintería, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Teresa de Ascencio de De Mallea: En Arturo Capdevilla y Juan Aguilar s/n, Barrio Huallán II, brinda cursos de Carpintería, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología y Sanitario y Gas.
Escuela Juan Pablo Echague: En Tierra del Fuego s/n (E), Barrio Residencial Observatorio, Rawson, capacita en Administración Contable, Artes Industriales, Carpintería, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Inglés y Peluquería de Damas y Cosmetología.
Escuela Roberto Jorge Payró: En Alma Fuente s/n, Barrio Salvador María del Carril, entre Yapeyú y Misiones, ofrece Administración Contable, Artes Industriales, Bordados a Máquina y a Mano, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Ingeniero Domingo Krause: En Espeleta 570 (O) y España, Villa Krause, dicta Administración Contable (V), Artes Industriales (V), Corte y Confección y Labores (V), Industria de la Alimentación (V), Inglés (N), Peluquería de Damas y Cosmetología (N), Radio y TV Color (N) y Tejidos a Máquina y a Mano (V).
Anexo Ingeniero Domingo Krause: En Independencia s/n –esquina Alvear, Villa Rawson, Departamento Pocito, se especializa en Carpintería y Electricidad y Bobinado de Motores.
Departamento Rivadavia
Escuela Monseñor Doctor Audino Rodríguez y Olmos: En Av. Ignacio de la Rota 4310 (O), La Bebida, forma en Artes Industriales, Carpintería, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Jardinería y Plantas de Interiores, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología y Sanitario y Gas.
Escuela Ejército Argentino: En Av. Libertador Gral. San Martín 7437 (O), ofrece Operador de PC, Carpintería, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología y Sanitario y Gas.
Anexo Ejército Argentino: En Lavalle y Sarmiento, Barrio Fortabat, brinda cursos de Administración Contable, Dibujo Publicitario, Inglés y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Infantería Argentina: En Jorge Newbery 1851 (S), Barrio Rivadavia, y Escuela Pablo Antonio Pizzurno: En Hipólito Irigoyen 2231 (S), Nueva Argentina, en conjunto ofrecen Administración Contable, Artes Industriales, Carpintería, Corte y Confección y Labores, Cerámica, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología, Radio y TV Color y Tejidos a Máquina y a Mano. Específicamente, detallan turnos para Administración Contable (V), Carpintería (N), Corte y Confección (V), Electricidad (N), Industria de la Alimentación (V), Peluquería (V) y Radio y TV (N).
Anexo Pablo A. Pizzurno: En Centenario y Avenida José Ignacio de la Roca, Rivadavia, dicta Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Inglés y Administración Contable.
Escuela Monseñor José Américo Orzali: En María Eva Duarte de Perón y Larralde s/n, Barrio Parque Rivadavia Norte, capacita en Administración Contable, Artes Industriales, Dibujo Publicitario, Ecrografía, Inglés, Operador de PC y Técnicas Bancarias.
Escuela María Conti de Tinto: En Calle Colón y 20 de Junio s/n, Villa Alem, La Puntilla, ofrece Artes Industriales, Industria de la Alimentación, Inglés, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.
Anexo María Conti de Tinto: En Independencia s/n, Villa Dominguito, se especializa en Corte y Confección y Labores.
Departamento San Martín
Unidad Educativa N° 15 “Miguel Antonio León”: En Jáchal s/n, Barrio Independencia, San Isidro, dicta Corte y Confección y Labores e Industria de la Alimentación.
Unidad Educativa N° 18 “Madre Teresa de Calcuta”: En Avenida Sarmiento s/n, San Isidro, forma en Administración Contable, Industria de la Alimentación, Electricidad Domiciliaria e Industrial y Zapatería y Marroquinería.
Departamento Santa Lucía
Escuela Juan Ramírez de Velazco: En Tomás Alva Edison 1786 (S), Barrio Bermejino, Santa Lucia, capacita en Administración Contable, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Inglés, Peluquería de Damas y Cosmetología y Sanitarios y Gas.
Anexo Juan Ramírez de Velazco: En Córdoba y Bandera Argentina, Barrio Chimbas II, Departamento Chimbas, ofrece Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Inglés y Peluquería de Damas y Cosmetología.
Escuela Tomás Alva Edison: En Roger Balet 2663 (E), Barrio San Lorenzo, Las Piedritas, brinda una extensa formación en Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Mecánica del Automotor, Peluquería de Damas y Cosmetología, Radio y TV Color, Tejidos a Máquina y a Mano y Tornería Mecánica.
Anexo Tomás Alva Edison: En Ruta 40 s/n, Villa Mariano Moreno, Departamento Chimbas, se especializa en Peluquería de Damas y Cosmetología y Mecánica del Automotor.
Escuela Madres Sanjuaninas: En Cabo Raúl Cuello 4569 (E) y Clemente Sarmiento, Barrio Balcarce, dicta Administración Contable, Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Inglés, Peluquería de Damas y Cosmetología, Radio y TV Color y Tejidos a Máquina y a Mano.
Escuela Domingo Matheu: En Hipólito Irigoyen 2255 (E), forma en Administración Contable, Artes Industriales, Bordados a Máquina y a Mano, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación, Operador de PC, Peluquería de Damas y Cosmetología y Tejidos a Máquina y a Mano.
Anexo Domingo Matheu: En Ruta 20 - Km 13, Las Chacritas, Departamento 9 de Julio, se especializa en Corte y Confección y Labores.
Departamento Sarmiento
Escuela Augusto Belín Sarmiento: En 9 de Julio y Uruguay s/n, Villa Media Agua, ofrece Administración Contable, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Sanitario y Gas y Operador de PC.
Unidad Educativa N° 21 Dr. Leopoldo Bravo: En Salvador María del Carril s/n, Colonia Fiscal, dicta Corte y Confección y Labores y Peluquería de Damas y Cosmetología.
Escuela Teodovina del Carmen Giménez: En Ruta Provincial N° 351, Cleneguita, se especializa en Corte y Confección y Labores.
Anexo Teodovina del Carmen Giménez: En Calle 9 de Julio s/n y Domingo F. Sarmiento, Los Berros, forma en Artes Industriales, Corte y Confección y Labores, Herrería Artística y Peluquería de Damas y Cosmetología.
Departamento Ullum
Escuela Armando Gaviorno: En Santiago del Estero s/n, Barrio Dique II de Ullum, capacita en Administración Contable, Carpintería, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación e Inglés.
Departamento Valle Fértil
Escuela Pedro Pablo de Quiroga: En Tucumán 1135, Villa San Agustín, ofrece una oferta diversa que incluye Administración Contable, Artesanía en Cuero, Artesanía en Metal, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Industria de la Alimentación, Peluquería de Damas y Cosmetología, Tejidos a Máquina y a Mano y Carpintería.
Anexo Pedro Pablo de Quiroga: En Ruta 511, Baldes las Chicas, dicta Radio y TV Color (vacante) y Tejidos a Máquina y a Mano.
Departamento Zonda
Escuela Jerónimo Luis de Cabrera: En Ruta Provincial N° 12 km. 25, Barrio Basilio Nievas, forma en Administración Contable (lunes, miércoles y jueves), Bordados a Máquina y a Mano, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación (lunes, miércoles y viernes) y Electricidad Domiciliaria e Industrial.
Departamento 9 de Julio
Escuela Jorge Humberto Yacante: En Diagonal San Martín s/n entre Sarmiento y Laprida, Villa 9 de Julio, ofrece Administración Contable, Carpintería, Corte y Confección y Labores, Industria de la Alimentación y Peluquería de Damas y Cosmetología.
Unidad Educativa N° 5 “Martín Yanzón”: En Calle 24 San Lorenzo s/n, Colonia La Chimbera, se especializa en Artes Industriales.
Unidad Educativa N° 11 “Padre Nazareno Sinigaglia”: En Ruta 279 entre 21 y 22, La Chimbera, dicta Administración Contable, Carpintería, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial e Industria de la Alimentación.
Departamento 25 de Mayo
Escuela Juan Pablo II: En Ruta Nacional N° 20 Km. 469, El Encon, se especializa en Escobería y Anexos.
Escuela Teolinda Romero de Sotomayor: En 25 de Mayo y 9 de Julio, Villa Santa Rosa, brinda una amplia capacitación en Administración Contable, Artes Industriales, Bordados a Máquina y a Mano, Corte y Confección y Labores, Electricidad Domiciliaria e Industrial, Escobería y Anexos, Industria de la Alimentación, Radio y TV Color y Zapatería y Marroquinería.