Espectáculo con un título de por medio: la pelea que se podría dar en UFC

Antes que termine el 2023, UFC tiene en mente varios combates más que interesantes para los fanáticos de las MMA. Los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas tendrán muchos combates impresionaste. Uno de ellos es el que podría darse entre Colby Covington y Leon Edwards en UFC 295. Esta batalla sería el 11 de noviembre en el Madison Square Garden. En el canal de YouTube de Chael Sonnen, el norteamericano no se quedó callado.

"Eso es lo último que el presidente de UFC, Dana White, me dijo en Miami cuando cenamos. Leon no quería tener un día de regreso a casa. Quería robarle a sus fanáticos un pago por evento. Él cree que se merecen esta cartelera de Fight Night este fin de semana. Así que me siento mal por los fans de Londres. Ahora, la última vez que escuché, mi pelea por el título fue en agosto de septiembre del ejecutivo de UFC Hunter Campbell, y es un hombre de palabra", comenzó expresando Covington.

Publicidad

Por otra parte, Colby acotó: "La oportunidad por el título está garantizada. Sé que lo conseguiré. Debe haber algo mal en el lado de Leon. Tal vez esté lesionado, tal vez esté pasando algo, tal vez necesite un poco más de tiempo para prepararse para el 'Caos'. Pero, esta pelea va a suceder. No van a poner esto en el desierto, en Abu Dhabi. ¿Qué sentido tiene? Por mi parte, he estado listo desde el primer día, desde la pelea de Jorge Masvidal".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"He aceptado todas las peleas que me han ofrecido. Primero fue Dustin, querían hacer esa pelea. Vieron el potencial y una gran pelea allí y Dustin. Tiene miedo, se escapó del desafío. Ahora sabemos que es todo palabrería, no camina. Entonces fue Chimaev. Estaba listo para terminar con la exageración con Chimaev, pero está asustado. No es profesional. Es un pequeño idiota. Se escapó de la división. Tiene miedo de pelear. Habla de todo este gran juego en línea, pero no habla dentro del octágono", aseveró el estadounidense.

Conclusión de Colby Covington

Además, "Chaos" dijo: "No firme contratos y sea un profesional. Entonces eso fracasó, entonces quieren The Ultimate Fighter. Acepté The Ultimate Fighter , y solo hay una persona que podría quitármelo. Me lo quitó, Conor McGregor. Luego pasó a ser el peleador de reserva en Londres. No pueden depender de Jon Jones. Tú lo sabes mejor que nadie. No es confiable, no es profesional. Podría ser reventado por esteroides, podría meterse un vaso de tequila y un poco de azúcar moco en la nariz, y podría estar golpeando a su esposa y en la cárcel nuevamente".

"Entonces, ¿quién mejor que tener como póliza de seguro que Colby 'Chaos' Covington, el tipo que casualmente ocupa la cuarta puerta más alta en la historia de la arena en el Madison Square Garden? Creo que ahí es donde terminará jugando. Simplemente no veo que se retrase más allá de diciembre en Las Vegas. Creo que Edwards será despojado si va más allá de eso. Da la casualidad de que los derechos de los medios UFC llegarán a su fin a fines de este año. Así que sabemos que querrán acumular programas y obtener las mejores y más grandes peleas antes de tener que hacer un nuevo acuerdo de derechos de medios", cerró Colby Covington.