La Fórmula 1 ha ratificado oficialmente que Franco Colapinto competirá con el dorsal 43 durante la temporada 2026. Este ciclo representará un hito fundamental en su carrera, ya que será su primer año completo como piloto titular dentro de la máxima categoría, integrando las filas de la escudería Alpine.

La elección del 43 no es azarosa, sino que se ha consolidado como la marca registrada del corredor bonaerense. El número lo ha acompañado desde sus inicios en el automovilismo formativo hasta su arribo a la F1 en 2024. Además, el dorsal posee un profundo valor personal al estar ligado a la historia de su familia.

El vínculo entre el piloto y este número fue anticipado por Alpine el 7 de noviembre de 2025, día de su confirmación como titular. En aquella instancia, el equipo francés lanzó un enigma en redes sociales preguntando: “¿Ya hicieron los cálculos?”. Los seguidores notaron rápidamente que la suma de la fecha (7/11/25) da como resultado 43. El anuncio final se realizó a las 10:43, uniendo el dorsal 10 de su compañero Pierre Gasly con el del argentino.

De cara al nuevo desafío, tanto Colapinto como Gasly expresaron sus deseos ante la próxima temporada en el equipo, manifestando: “Regresen con fuerza”. Con el listado oficial de la F1 ya publicado, el 43 queda sellado para el nuevo capítulo que iniciará el joven piloto en 2026.