El Estadio Aldo Cantoni será este lunes 29 de diciembre el escenario donde se definirá el Torneo Clausura 2025 del futsal sanjuanino, con la disputa de las revanchas en Reserva y Primera. La jornada tendrá como protagonistas a La Gloria, Huarpes y Barrios de Pie, con ventaja para los dos primeros tras lo ocurrido en la ida.

En Primera, la definición también presenta una ventaja de Huarpes. El Naranja llega con un 6 a 4 a favor logrado en el duelo inicial ante Barrios de Pie, que repetirá presencia en esta jornada decisiva.

El equipo intentará imponer nuevamente su ritmo de juego y efectividad ofensiva, claves en el primer triunfo, mientras que Barrios de Pie buscará apoyarse en su intensidad para forzar un tercer partido y mantener viva la ilusión del campeonato. El encuentro se disputará desde las 22.

En Reserva, La Gloria llega con una diferencia importante después de imponerse por 6 a 3 en el primer partido ante Barrios de Pie. El conjunto glorioso intentará administrar esa ventaja para asegurar el título, aunque sabe que tendrá enfrente a un rival obligado a arriesgar y que ha demostrado carácter para sostener partidos exigentes. El encuentro está programado para las 20.30 y se espera un trámite intenso desde el inicio.

La expectativa por la doble definición es alta y se espera una importante concurrencia de público. Las entradas tendrán un valor general de $6000. Con dos encuentros que buscan consagrar campeones, el futsal sanjuanino vivirá una noche cargada de emociones en el cierre de la temporada 2025.