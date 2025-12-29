Huarpe Deportivo > Futsal
Huarpes y Barrios de Pie definen al campeón del futsal sanjuanino
POR REDACCIÓN
El Estadio Aldo Cantoni será este lunes 29 de diciembre el escenario donde se definirá el Torneo Clausura 2025 del futsal sanjuanino, con la disputa de las revanchas en Reserva y Primera. La jornada tendrá como protagonistas a La Gloria, Huarpes y Barrios de Pie, con ventaja para los dos primeros tras lo ocurrido en la ida.
En Primera, la definición también presenta una ventaja de Huarpes. El Naranja llega con un 6 a 4 a favor logrado en el duelo inicial ante Barrios de Pie, que repetirá presencia en esta jornada decisiva.
El equipo intentará imponer nuevamente su ritmo de juego y efectividad ofensiva, claves en el primer triunfo, mientras que Barrios de Pie buscará apoyarse en su intensidad para forzar un tercer partido y mantener viva la ilusión del campeonato. El encuentro se disputará desde las 22.
En Reserva, La Gloria llega con una diferencia importante después de imponerse por 6 a 3 en el primer partido ante Barrios de Pie. El conjunto glorioso intentará administrar esa ventaja para asegurar el título, aunque sabe que tendrá enfrente a un rival obligado a arriesgar y que ha demostrado carácter para sostener partidos exigentes. El encuentro está programado para las 20.30 y se espera un trámite intenso desde el inicio.
La expectativa por la doble definición es alta y se espera una importante concurrencia de público. Las entradas tendrán un valor general de $6000. Con dos encuentros que buscan consagrar campeones, el futsal sanjuanino vivirá una noche cargada de emociones en el cierre de la temporada 2025.