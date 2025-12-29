En una jornada marcada por el lujo y los millones en patrocinio, Nick Kyrgios (671° del ranking ATP) se impuso ante Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, en una nueva edición de la tradicional “Batalla de los sexos” celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro, que tuvo una duración de apenas una hora y 15 minutos, finalizó con un marcador de 6-3 y 6-3 a favor del australiano. Este evento se realizó a 52 años del histórico triunfo de Billie Jean King sobre Bobby Riggs.

Publicidad

Kyrgios llegó a este compromiso en un momento de incertidumbre sobre su continuidad profesional debido a lesiones de rodilla y muñeca que lo marginaron del circuito tras su gran 2022, año en que fue finalista de Wimbledon. Su última presentación oficial en singles ocurrió a fines de marzo, cuando cayó ante Karen Khachanov en el Masters 1000 de Miami.

En contraste, Sabalenka atraviesa un presente brillante, cerrando la temporada como líder de la WTA por segundo año consecutivo. En 2025, la bielorrusa ganó su cuarto Grand Slam en el US Open y sumó títulos en Brisbane, Miami y Madrid, además de ser finalista en el Abierto de Australia, Roland Garros y las WTA Finals.

Publicidad

Para equilibrar el duelo, la organización aplicó reglas especiales: cada jugador contó con un solo saque por punto y el lado de la cancha de Sabalenka se redujo en un 9%. Los criterios se basaron en estudios sobre el desplazamiento promedio entre hombres y mujeres para priorizar la precisión sobre la potencia. Las fuentes proporcionadas no contienen declaraciones de los protagonistas.